Як правильно загадати бажання на Новий рік 2022, щоб воно обов'язково здійснилося: поради психологів

Як правильно загадувати бажання на Новий рік 2022 / Фото: Pexels

Щоб мрія в новорічну ніч здійснилася, важливо знати, як загадувати бажання правильно. Ми розповімо, як це робити і чому Новий рік 2022 особливо сприяє реалізації бажань.

Написати свою мрію на папері, спалити і кинути в келих, далі випити. Це не погано, але насправді до мрії наблизити можуть конкретні дії.

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За словами психотерапевта Ірини Манохи, чим більше ми мріємо, тим більше наша фантазія візуалізує цю картинку. Дуже важливо чітко розуміти, чого ви хочете, як ви можете цього досягти.

Психолог Олена Рихальська каже, якщо у вас є мрія, тоді кожного дня ви щось робите для її здійснення.

"Якщо це стосується нового авто, то не достатньо лише відкладати певні суми, слід дізнаватися якомога більше інформації про нього. Перешкодити мрії здійснитися на психологічному рівні може навіть образа на когось – потрібно прощати", – говорить вона.

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Записуйте свої бажання на папері / Фото: Pexels

За словами психолога, образа блокує вашу позитивну енергію. Якщо говорити звичайною мовою: у людей, які перебувають у поганому, образливому настрої, мрії не здійснюються.

І головне, не ставити точної дати для здійснення мрії. Це підійде тільки для конкретних кроків у її досягненні.

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А якщо спалювання папірців з бажанням вам дарує позитивні емоції, це не буде зайвим. Особливо в Новорічну ніч, пояснюють фахівці. Ця традиція дійсно має сильну і добру енергетику.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.