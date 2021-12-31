Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно обязательно сбылось: советы психологов

Как правильно загадывать желание на Новый год 2022 / Фото: Pexels

Чтобы задуманное в новогоднюю ночь сбылось, важно знать, как загадывать желания правильно. Мы расскажем вам, как это делать и почему Новый год 2022 особенно помогает реализации желаний.

Написать свою мечту на бумаге, сжечь и бросить в бокал, далее выпить. Это не плохо, но на самом деле к мечте приблизить могут конкретные действия.

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По словам психотерапевта Ирины Манохи, чем больше мы мечтаем, тем больше наша фантазия визуализирует эту картинку. Очень важно четко понимать, что вы хотите, как можете этого достичь.

Психолог Елена Рыхальская говорит, что, если у вас есть мечта, тогда каждый день вы что-то делаете для ее осуществления.

"Если это касается нового авто, то не достаточно только откладывать определенные суммы, следует узнавать как можно больше информации о нем. Помешать мечте сбыться на психологическом уровне может даже обида на кого-то – нужно прощать", – говорит она.

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Записывайте свои желания на бумаге / Фото: Pexels

По словам психолога, обида блокирует вашу позитивную энергию. Если говорить простым языком: у людей, которые находятся в плохом, обидчивом настроении, мечты не исполняются.

И главное, не ставить точной даты для осуществления мечты. Это подойдет только для конкретных шагов в ее достижении.

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А если сжигание бумажки с желанием вам дарит хорошие эмоции, это не будет лишним. Особенно в Новогоднюю ночь, объясняют специалисты. Эта традиция действительно имеет сильную и хорошую энергетику.

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