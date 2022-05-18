Як правильно харчуватися під час війни – 7 порад дієтолога, які допоможуть

Правильно харчуватися під час війни допоможуть поради дієтолога, не пропускати їжу, не наїдатися на ніч і т.д.

Як потрібно харчуватися, щоб ваш раціон був повноцінним, особливо під час війни з Росією ? Головне це збалансувати своє харчування і не пропускати прийому їжї. І звичайно зараз не час для розвантажувальних днів або жорстких дієт. Як правильно харчуватися під час війни – розповіла дієтолог Олеся Добрянська .

Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

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Загальні принципи збалансованого харчування загалом, а не лише під час бойових дій, такі:

Тривалість основних прийомів їжі має бути не менше 20-30 хвилин. Обов'язково ретельно пережовувати їжу (це, до речі, допоможе травним ферментам краще її переварити, а кишківнику засвоїти) Намагайтеся перейти на 3-4 разове харчування. Також намагайтеся не пропускати прийомів їжі. Важливо не тільки те, що ви недоїли, але й те, що наступного разу переїсте зайве. Перерва між сніданком та обідом, між обідом та вечерею має становити 4-5 годин. Прийом їжі +- повинен бути за режимом. Режим необхідний для правильної фізіології – умовно-рефлекторні реакцію вироблення слини, травних соків і ферментів. Останній прийом їжі повинен бути не пізніше 2 годин до сну. Надмірність сирих овочів, смажені страви, збагачені жирами продукти, гостра їжа – не рекомендується увечері.

Намагайтеся їсти кольорову та різноманітну їжу, таку, щоб очі хотіли її їсти, якщо немає апетиту

Також не наїдайтеся на ніч, робота травної системи підлаштована під циркадні ритми, а значить у вечірній час уповільнюється. А ще бажано, щоб ви їли за добре сервірованим столом. Мається на увазі, хоча б за столом, а не в ліжку чи на бігу.

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Намагайтеся їсти кольорову та різноманітну їжу, таку, щоб очі хотіли її їсти, якщо немає апетиту. І звичайно ж не варто читати і дивитися телевізор під час їжі, також краще – здорова термообробка, тобто варіння, запікання, тушкування, а не пережарювання тощо.

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