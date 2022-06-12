Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку – поради ветеринара

Якщо є можливість, вирушайте плавати разом з твариною
В Україні літо! Ми завжди з нетерпінням чекаємо цієї пори, сподіваючись відправитися на пляж або поїхати у відпустку до моря. Цього року все інакше. Нам доводиться ховатися від палючого сонця у перервах між сигналами "Тривога". Ще більше страждають наші домашні улюбленці.
Як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку, розповіла ветеринар та зоопсихологиня Лідія Лободіна у своєму Instagram-акаунті.
Поради ветеринара:
Щоб ваші домашні вихованці легше переносили спеку, дотримуйтесь певних порад:
- Вигулюйте собаку до 8 ранку та після 8 вечора. Тоді повітря вже не таке гаряче.
- Обов'язково беріть воду на прогулянку. Ідеально підійдуть пляшечки з поїлками.
- Слідкуйте за тим, щоб у мисці тварини завжди була свіжа вода. Краще – розставте кілька мисок у різних кімнатах.
- Якщо ви все-таки вийшли на прогулянку вдень, намагайтеся триматися в тіні, не ведіть тварин по асфальту, гуляйте по траві. Покриття доріг та тротуарів сильно розігрівається на сонці, тварина може отримати опік подушечок лап.
- Якщо є така нагода, гуляйте біля водойм, де багато зелених площ.
- Скоротіть кількість фізичних вправ та навантажень. Ідеально, якщо можете замінити їх на плавання.
- Не стрижіть шерсть, тому що це єдиний бар'єр, який захищає тварину від ультрафіолетового проміння. Краще – вичісуйте шерсть.
- Змочуйте лапки тварини прохолодною водою.
- Купуйте охолодний килимок.
- Залишаючи тварину вдома, увімкніть кондиціонер на комфортну температуру і забезпечте хорошу вентиляцію.
- За жодних обставин не залишайте тварину, закриту в машині. Навіть одна хвилина може стати фатальною для організму улюбленця.
- Не використовуйте тугі намордники, нашийники та іншу амуніцію, яка ускладнює дихання.
Також не забувайте про безпритульних тварин. Намагайтеся поставити ємності з водою поруч біля будинку або там, де живуть тварини. Це може врятувати їм життя.
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