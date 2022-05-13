Як отримати безоплатний авіаквиток до Канади українцям - основна вимога

Еміграційні експерти запевняють, що умови для отримання канадської візи ще не були настільки простими для українців, як в період війни. На авіаквиток до одного з міст треба потратити чимало, як і на життя в країні. За квиток з Кракова до Торонто заплатите від 9 до 50 тис. гривень (в один бік). Вдасться зекономити, скориставшись безоплатними трьома чартерними рейсами до Канади, які організують для 900 українців. Про ініціативу повідомив в Оттаві міністр з питань еміграції до Канади Шон Фрейзер, пишуть в "Укрінформ".

Безкоштовні квитки актуальні для українців, які раніше отримали Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки. Власники документа незабаром отримають лист-інструкцію на електронну пошту про реєстрацію на рейс.

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Графік чартерних рейсів з Варшави до Вінніпега – 23 травня, Монреаля – 29 травня та Галіфакса – 2 червня. Один літак перевозитиме приблизно 300 біженців.

Канада робить усе можливе для підтримки українців... Мільйони українців були змушені залишити свої домівки, й ці чартерні рейси допоможуть забезпечити охочим приїхати до Канади необхідну підтримку, – зауважив Шон Фрейзер.

Ми також розповідали, що українцям подарують п'ятиденне проживання в преміальних готелях Hilton.