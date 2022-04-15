Як отримати безоплатну юридичну допомогу – чат-бот Law Army of Ukraine / Фото: Колаж: Сьогодні
Під час війни в Україні ви не раз самостійно шукали в Google відповіді на питання про мінуси статусу біженця, мобілізацію чи трудові права. Досить – довіртеся адвокатам та юристам у безоплатному чат-боті Law Army of Ukraine в Telegram. Команда професіоналів створила чат-бот для юридичної підтримки українців під час воєнного стану.
Юристи та адвокати Law Army of Ukraine з досвідом роботи до 20 років допомагають охочим. За період роботи проконсультували 2500 українців.
Чат-бот Law Army of Ukraine активується за секунду. Натисніть кнопку Start та оберіть варіант зв’язку з експертом (дзвінок чи спілкування у форматі смс), щоб отримати фідбек.
Наші адвокати та юристи з усієї України: Києва, Одеси, Львова, Житомира, Сум, Чернівців, Полтави, Хмельницького, Черкас та інших міст. Ми консультуємо онлайн, а не в офісі з огляду на безпеку, – зауважує засновник чат-боту Ігор Фещенко.
Серед ТОП-питань від українців у чат-боті про:
- Легальний перетин кордону для чоловіків.
- Особливості ведення бізнесу в умовах війни.
- Захист трудових прав працівників.
- Права та обов'язки громадян у країнах ЄС зі статусом біженця та тимчасового захисту.
Маєте питання до юриста чи адвоката? Тисніть на посилання чат-боту Law Army of Ukraine та отримайте відповідь.
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