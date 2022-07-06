Як підтримати людину, яка опинилась в окупації

Як надіслати слова підтримки рідним та близьким, які опинилися в окупації / Фото: Колаж: Сьогодні
Комунікаційна агенція Gres Todorchuk запустила проєкт "Листи любові". Кожен охочий може залишити послання на сайті. Це може бути звернення до близької людини, друзів або навіть незнайомих, які залишилися в тимчасово окупованих містах та селах. Організатори проєкту планують зібрати щонайменше 10 тисяч послань, які будуть доправлені до пунктів призначення всіма можливими способами.
Наразі під російською окупацією перебуває 20% України, включно з Кримом та Донбасом, — розповідає виконавчий директор ХОБФ "Об’єднання" Анастасія Гришко. — З кожним днем окупаційний режим стає дедалі жорстокішим до українців. Їм не дозволяють виїжджати з регіонів, мобільний зв’язок та інтернет обмежені та контрольовані. Українці на ТОТ стали фактично заручниками. Живучи п’ятий місяць у постійному відчутті страху та небезпеки, вони морально втомлюються, зневірюються у власному майбутньому та почуваються безпорадними. "Листи любові" мають стати рятівною соломинкою для наших рідних і друзів, довести, що ми не забули про них, що ми з ними та будемо боротися за них. Покажімо українцям на ТОТ, як сильно ми їх любимо та як чекаємо на зустріч із ними після нашої перемоги!.
Українці можуть написати "Листи любові" як до конкретної особи, так і загалом до жителів будь-якого населеного пункту, що наразі є окупованим. Окрім послань в онлайн-форматі, які доставлятимуться через усі можливі засоби зв'язку, "листи любові" будуть також роздруковані й відправлені на ТОТ найрізноманітнішим чином.
Наше ключове завдання — показати людям на ТОТ, що ми про них пам’ятаємо, — говорить операційна директорка Gres Todorchuk Дарія Любімова. — Що ми повернемося, що ми обнімемося, що ми знову будемо разом. І щоб донести ці послання, ми будемо дуже креативними та винахідливими. Адже кожен "лист любові" має дійти до адресата. Загалом "Листи любові" — тільки перший проєкт у межах великої кампанії підтримки жителів тимчасово окупованих територій України. Попереду і фандрейзинг, і офлайн-події, які матимуть на меті тримати цю тему в постійному фокусі уваги України та світу.
Читайте також: Як поетеса та піар-менеджер організували соцкухні у Києві та Бородянці – історія українок