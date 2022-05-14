Як пережити втрату близького – поради психолога

Психолог попередила, що змиритися та прийняти втрату рідних людей, як правило, ми зможемо лише через рік

Вчора снаряд потрапив до будинку моєї сестри. Її більше немає...

Скільки таких повідомлень ми бачимо щодня... Скільки їх ще побачимо... На жаль, це наша реальність, де ми опинилися. Психолог Світлана Арефнія пояснила у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна", яка виходить в ефірі "Індиго TV", як знайти сили жити далі.

Шок – перше, що відчуває людина, дізнавшись про втрату. Це природна реакція. Потрібно прийняти факт, що ніхто з нас не готовий змиритись з бідою та втратою близької людини.

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На якийсь час людина "зависає" на стадії заперечення, – розповіла психолог Світлана Арефнія. – Це нормально, коли вона не хоче вірити у те, що сталося.

За словами експерта, у такий момент поруч мають бути ті люди, які готові підтримати та прийняти будь-який ваш стан.

Важливо прожити втрату: плакати, кричати, проклинати ворога, тобто не накопичувати негативних емоцій, які з'являються, а дати собі можливість їх прийняти, – пояснила психолог.

Це треба, щоб жити далі. Як знайти ці сили? Не можете жити заради себе, робіть це на зло ворогові. Допомагайте іншим людям, розповідайте у соцмережах правду про війну в Україні, почніть вивчати та розмовляти українською мовою, принесіть літній сусідці продукти, приберіть територію біля свого будинку – кожна дія працює проти ворога.

Світлана Арефнія зазначила в інтерв'ю, що на прийняття втрати йде не менше року.

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Розуміння, що близької людини більше немає – це довгий шлях, тому не стримуйте емоції, не замикайтеся і будьте поруч із тими, хто може вас морально підтримати, – сказала психолог.

Дивіться більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях".

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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