Як перестати заїдати стрес і набирати зайву вагу – 3 поради дієтолога

Перестати заїдати стрес і не набирати зайвої ваги допоможе правильний режим харчування в цілому

Під час гострого стресу, який зараз зазнає більшість українців, апетит найчастіше знижений чи відсутній. Але після адаптації на тлі хронічного стресу, навпаки, підвищується. Як перестати заїдати стрес, що веде до зайвих кіло – розповіла у своєму інстаграмі дієтолог, кандидат медичних наук Світлана Федяєва.

Багато хто помітив зміни у самопочутті та харчовій поведінці, яка за статистикою змінюється у 8 із 10 осіб під час стресу. Змінюється по-різному і апетит. Так, після адаптації до ситуації та на тлі хронічного стресу апетит збільшується.

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Звичка заїдати стрес лише на якийсь час покращує психологічно емоційний стан, зате веде до набору зайвої ваги

І зверніть увагу, це не просто переїдання, а вибір продуктів, які вважаються "забороненими": ми частіше вибираємо "цукрово-жирову їжу". Бо саме це найлегше задоволення для організму, що значно покращує на короткий час психологічно емоційний стан.

Тому 3-4 місяці такого режиму, що тривають, допомагають розвинути звичку заїдати емоції. І надалі навіть незначна негативна подія спонукатиме з'їсти щось солодке. Якщо до цього дійшло, то ви вже у стані емоційного переїдання, яке обов'язково веде до надмірної ваги.

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Внаслідок підвищеного рівня кортизолу на тлі стресу підвищиться не лише апетит, а й інтенсивніше запасаються калорії. Що ж робити для контролю апетиту під час стресу?

Не забувати снідати, обідати та вечеряти За бажання з'їсти солодке – виберіть горіхи Не можете відмовитись – перед солодким з'їжте салат.

Ці прості поради працюють однозначно. Не дозволяйте стресу затягнути вас у пастку емоційного переїдання!

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