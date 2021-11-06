Як пандемія вплинула на кар’єру жінок у виробничих професіях

З початком кризи саме на плечі жінок лягла більша відповідальність / Фото: freepik.com

Ми попросили керівницю напрямку OLX Робота Марію Абдулліну розповісти про підсумки досліждення про ринок праці "блакитних комірців", яке компанія провела напередодні та поділиться порадами, як жінкам впоратися зі змінами через виклики пандемії.

Найбільш вражаючі підсумки про роботу й локдаун

Усього в нашому опитуванні взяли участь 24 тисячі респондентів; з їхніх відповідей ми дізналися, що 58% жінок у робітничих сферах заробляють менше 10 тис. грн, тоді як серед чоловіків таких тільки 26%. При цьому, в середньому прийнятною заробітною платою як для чоловіків, так і для жінок є сума щонайменше 15 тис. гривень.

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Вдалося побачити й деякі позитивні результати. Наприклад, більшість респондентів зазначили: вони не соромляться своєї професії. Попри чимало міфів щодо престижності навколо робітничих професій, це чудовий показник. Насправді за останні півтора роки світ сильно трансформувався і всі ми зрозуміли, що основні життєзабезпечувальні обов’язки лежать на плечах продавців, кур’єрів, водіїв доставки тощо. Зараз усі погоджуються: не офісними професіями єдиними багатий ринок праці.

Ейджизм, перепрацювання, сексизм: що загрожує жінкам при пошуку роботи

Є кілька викликів, з якими жінки зіштовхуються постійно. Наприклад, ейджизм. Коли ми опитували працедавців, то 39% відповіли, що не зважають на вік робітниць. Останні ж зізнаються, що таки відчували складнощі. Результат такий: молоді спеціалістки можуть знайти роботу за 2 тижні, а фахівчині більше 45 років присвячують пошуку кілька місяців чи навіть рік. При цьому, серед робітничих професій ейджизм виражений менше. Зокрема, через дефіцит кадрів, спричинений в тому числі трудовою міграцією, працедавці звертають увагу на різні сегменти працівників.

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Інша проблема — перепрацювання. З початком кризи саме на плечі жінок лягла відповідальність і за навчання дітей та ведення домашніх справ. У випадку матерів-одиначок на них падає й утримання сім’ї. За таких обставин справді складно: кількість обов’язків зростає, а ресурсів, щоб усім впоратися, бракує.

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Хочу тут додати ще одну особливість. В Україні досить високий сірий та чорний ринок праці — за різними даними, до 60% робочих місць не є оформлені офіційно. Це означає, що такі працівники не захищені законодавством. Під час кризи їм загрожує скорочення, відсутність відпускних, лікарняних та гарантії працевлаштування при поверненні з відпустки по догляду за дитиною. Історії, коли жінок перед виходом у декрет просять написати заяву про звільнення, не є рідкістю. Так само і в періоди локдаунів, коли підприємці скорочують штат, або відправляють працівників у вимушені відпустки – саме жінки найчастіше потрапляють під удар в таких випадках.

Як допомогти жінкам витримати економічну кризу

Під час кризи програми підтримки жінок стали більш видимими. Наприклад, яскравим на Заході є рух Diversity, Equity & Inclusion. Історії, які все частіше можна побачити, — психологічна допомога жінкам в онлайн-ком’юніті чи з ініціативи територіальних громад. І попри те, що це локальні волонтерські пропозиції, вважаю таку тенденцію дуже позитивною. Якщо ж говорити про місце держави у такій хвилі підтримки — було б чудово дізнаватися про більше проєктів і з боку влади. До прикладу, психологічна допомога, навчання новим навичкам, перекваліфікація після декретної відпустки тощо.

Хочу поділитися кількома порадами жінкам, щоб допомогти собі вже сьогодні.

По-перше, не піддавайтеся стереотипам. Вивчайте ринок праці та дізнавайтеся про затребуваність і оплачуваність тих чи інших професій. Адже, на жаль, ми маємо високу диспропорцію популярних професій і тих, що дійсно затребувані на ринку праці. Коли ми аналізуємо дані, то бачимо, що представники робітничих спеціальностей мають пропозиції з гідною оплатою праці. І часто значно вищою, ніж пропозиції офісним працівникам.

По-друге, сміливіше експериментуйте. Якщо ви лише обираєте майбутню професію, пробуйте подаватися на стажування, базові позиції, спостерігайте за індустрією зсередини — точок входу в практику чимало. А якщо перед вами стоїть завдання термінового пошуку роботи, відкривайте сайти з пошуку роботи, враховуйте свої запити та навички, сильні й слабкі сторони, подавайтеся на наявні вакансії (звісно, дбайте про безпеку щодо працевлаштування).

По-третє, зважайте на ментальне здоров’я. Якщо вам складно впоратися з труднощами, шукайте підтримки: в близьких чи спеціалістів. Не сприймайте психологічні консультації як щось ганебне — повірте, так ви швидше пройдете кризовий етап. Крім того, є багато гарячих ліній та проєктів психологічної підтримки ком’юніті.

Остання порада — формуйте цілі. Є різні техніки, як з цим працювати. Я б рекомендувала щонайменше записати, де хочете бути за рік, три, п’ять і подумати, що можете для цього зробити сьогодні, завтра й у тривалій перспективі. Розбивайте все на маленькі кроки й підтримуйте мотивацію на цьому шляху. Та пам’ятайте: у ці непрості часи ринок трансформується, але й у позитивному напрямку також. І ми з вами маємо стати частиною цих позитивних змін.

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Матеріал підготовлений у рамках інформаційної кампанії "Тест-драйв професій для дівчат", яка спрямована на підвищення обізнаності дівчат та жінок про професії, які можна здобути у закладах професійної освіти, та усунення гендерних стереотипів щодо "чоловічих" та "жіночих" професій.