Як оновити гардероб та не залишитися без грошей – поради стиліста

Якщо вам здалося, що залежні від речей тільки жінки, то ви помиляєтеся. Просто у чоловіків інші звички, – пояснює психолог

Як оновити гардероб та не залишитися без грошей / Фото: Unsplash

Важливо подбати про свій базовий гардероб, впевнений стиліст Максим Нетребко, адже це основа, а далі вже можна додавати цікаві деталі. Чому ми часто купуємо те, чого не носимо, і як все ж грамотно оновлювати гардероб – далі в матеріалі.

Ми також з'ясували, як організувати правильний шопінг: лайфхак від стиліста.

Скільки українці витрачають на обновки

Держстат порахував, що в минулому році українці набили свої шафи обновами в середньому на 5500 тисяч гривень кожен. Найбільше закупилися жителі великих міст, менше – глибинки.

Але не всім витрати на одяг і взуття були за коштами, – це видно по статистиці.

Чому люди готові багато платити за одяг

За словами психолога Валентина Кіма, недоліки власного статусу люди намагаються компенсувати за рахунок одягу. І це дуже погано, тому що ми не змінюємося всередині, ми не змінюємо себе, свою поведінку, свої звички.

Як організувати шопінг / Фото: Unsplash Реклама

Чому споживчий кошик українців шокує стилістів

Споживчий кошик, який в цьому році затвердили в уряді, такий малий, що шокує стилістів:

Для чоловіків треба купити з одягу – штани, костюм, джемпер, краватку, 6 трусів, шкарпетки і 2 майки з плавками. Для жінок треба купити – стільки ж нижньої білизни і ще купальник, капронові колготки в рік, брюки – раз в 4 роки, зимові чоботи – одна пара на 3 роки і туфлі – на 2 роки.

Персональний стиліст Максим Нетребко, каже, що це дуже мало і називає правила базового гардероба :

джинси,

сорочка,

топ або футболка,

тренч або джинсівку,

і взуття на вибір: що в житті більше необхідно кросівки або туфлі.

Стиліст передбачає, що в 5 тисяч гривень можна вкластися.

Як позбутись молі / Фото: Pexels

Тим часом Олена Зеленська повторила свій образ з Книжкового Арсеналу. Так само роблять Джилл Байден і Кейт Міддлтон.