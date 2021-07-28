Як оновити гардероб та не залишитися без грошей – поради стиліста

Як оновити гардероб та не залишитися без грошей / Фото: Unsplash
Важливо подбати про свій базовий гардероб, впевнений стиліст Максим Нетребко, адже це основа, а далі вже можна додавати цікаві деталі. Чому ми часто купуємо те, чого не носимо, і як все ж грамотно оновлювати гардероб – далі в матеріалі.
Ми також з'ясували, як організувати правильний шопінг: лайфхак від стиліста.
Скільки українці витрачають на обновки
Держстат порахував, що в минулому році українці набили свої шафи обновами в середньому на 5500 тисяч гривень кожен. Найбільше закупилися жителі великих міст, менше – глибинки.
Але не всім витрати на одяг і взуття були за коштами, – це видно по статистиці.
Чому люди готові багато платити за одяг
За словами психолога Валентина Кіма, недоліки власного статусу люди намагаються компенсувати за рахунок одягу. І це дуже погано, тому що ми не змінюємося всередині, ми не змінюємо себе, свою поведінку, свої звички.
Як організувати шопінг / Фото: Unsplash
Чому споживчий кошик українців шокує стилістів
Споживчий кошик, який в цьому році затвердили в уряді, такий малий, що шокує стилістів:
- Для чоловіків треба купити з одягу – штани, костюм, джемпер, краватку, 6 трусів, шкарпетки і 2 майки з плавками.
- Для жінок треба купити – стільки ж нижньої білизни і ще купальник, капронові колготки в рік, брюки – раз в 4 роки, зимові чоботи – одна пара на 3 роки і туфлі – на 2 роки.
Персональний стиліст Максим Нетребко, каже, що це дуже мало і називає правила базового гардероба :
- джинси,
- сорочка,
- топ або футболка,
- тренч або джинсівку,
- і взуття на вибір: що в житті більше необхідно кросівки або туфлі.
Стиліст передбачає, що в 5 тисяч гривень можна вкластися.
Як позбутись молі / Фото: Pexels
Тим часом Олена Зеленська повторила свій образ з Книжкового Арсеналу. Так само роблять Джилл Байден і Кейт Міддлтон.
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