Як знайти СТО у столиці: в "Київ Цифровий" доступна нова функція

Як знайти СТО у столиці: в "Київ Цифровий" доступний новий додаток / Фото: pixabay.com

Сімнадцятий день вторгнення Росії в Україну. За цей час ми навчилися жити по-новому: несемо вахту разом із сусідами та цінувати кожного з них, як ніколи, готуємо вареники для військових разом із зірками, не дивуємося, побачивши у теробороні кумира з автоматом тощо. Ворог хотів нас зламати і посварити, а ми з кожним днем знаходимо нові способи робити наше життя ще якіснішим. А тепер ще з'явилася карта працюючих у Києві та області СТО.

Сьогодні всі ми одна велика сім'я із загальною місією – прогнати непроханого ворога і влаштувати йому "незабутні" канікули, коли вже прийшов. А для цього потрібно бути в комунікації одне з одним і бути мобільними. Щоб не втрачати можливість вільно пересуватися, у додатку "Київ Цифровий" з'явилася карта СТО, що працюють, за посиланням.

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Карта працюючих СТО тепер доступна у "Київ Цифровий"

А якщо ви представник працюючого СТО, але вас немає на карті, заповнюйте форму і вас додадуть.

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