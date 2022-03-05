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Як легко знайти житло біженцям в Європі – 6 сайтів

Ліліана Григорак
5 березня, 19:14
За декілька хвилин реально знайти не лише новий дім, а й трансфер для безпечного пересування

Як легко знайти житло біженцям в Європі - 6 сайтів / Фото: Pexels

За тиждень війни в Україні, яка розпочалася 24 лютого, виїхало приблизно 875 тис. українців в пошуках нового прихистку. За офіційними даними Державної прикордонної служби України в ТОП-5 країн ввійшли: Польща – 454 тис., Угорщина – 116 тис., Словаччина – 67 тис., Румунія – 45 тис. Та Молдова – 79 тис. Щодня цифри збільшуються. "Сьогодні" розкажуть про 6 джерел для пошуку житла у Європі.

I can help host - сайт, розроблений командою активістів-білорусів, які уникнули репресій 2020 року в Білорусії. Сьогодні на сайті українці можуть знайти прихисток у світі та емігрувати. Достатньо відкрити мапу на сайті з позначками вільного житла. Натиснувши на позначку побачите дані про житло та контакти господаря.

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Host4Ukraine - сайт, де активісти з усього світу пропонують прихисток біженцям з України. "Це може бути дім. Це може бути кімната. Це може бути подушка на підлозі", – зазначають на сайті. Скористайтеся мапою світу з актуальними пропозиціями для зручного пошуку.

/ Фото: Pexels

"Прихисток" – це сервіс, де містяни за короткий час знаходять житло в Україні та світі. Достатньо обрати напрямок та зазначити кількість людей, які будуть проживати, щоб побачити актуальні пропозиції.

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Shelter for Ukraineсервіc для пошуку житла біженцям, яким необхідний тимчасовий дім. Люди заповнюють форму онлайн та чекають фідбеку від менеджера, який їх координує з огляду на актуальні варіанти проживання та запит у заявці.

Скористайтеся не лише сайтами, а й Google-таблицею, яку створили небайдужі. Активісти пропонують житло у Європі біженцям з України та розміщують актуальну інформацію в таблицю. Там вказана основна інформація про житло та господаря. docs.google.com

Сайт Ukraine Nowзнадобиться біженцям, які планують шукати житло за кордоном та будуть потребувати трансферу. Охочим достатньо заповнити заявку на сайті з запитом та дочекатися відповіді менеджера.

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