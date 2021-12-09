Як уникнути найпоширенішої помилки при вивиху – розповів лікар Комаровський

Найпоширеніша помилка при вивиху - намагатися власноруч вставити кістку на місце / Фото: Колаж: Сьогодні

Що ми робимо, коли у нас чи у нашої дитини вивих або інша травма ? Швидше за все, що не одразу йдемо до лікаря, а починаємо самі щось робити. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що потрібно зробити насамперед, а за що в інших країнах навіть можуть віддати під суд.

Якщо отримали травму чи вивих, то важливо скоріше йти до лікаря, а не намагатися вправити суглоб самостійно / Фото: freepik.com

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Вивих – одне з травматичних ушкоджень, коли кістка, перебуваючи у суглобі, виходить зі свого нормального становища. Це зазвичай відбувається після падіння чи удару. В результаті під час руху різко посилюється біль, з'являється набряк.

Перше, що зазвичай роблять люди, намагаються вставити кістку на місце. І це найпоширеніша помилка! – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – За таку дію в інших країнах людину можуть навіть віддати під суд.

Тому що люди, які не мають медичної освіти, своїми спробами вставити кістку на місце не допомагають, а лише шкодять. Кандидат медичних наук пояснив, що вивихи самі по собі не проходять, тому не треба нічого смикати.

Найголовніше до візиту до лікаря – знерухомити місце вивиху, – порадив Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Прикладіть щось холодне, це допоможе зменшити набряклість, пошкодження тканин та біль.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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