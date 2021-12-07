"Омикрон" или "Дельта" – доктор Комаровский рассказал, какой штамм сейчас грозит украинцам

Штамм "Омикрон" более заразен, чем "Дельта", но есть шанс, что болезнь пройдет легко. Но каким бы не был новый штамм, очередная волна ковида все равно будет

Несмотря на то, что Минздрав сейчас говорит о снижении количества заболевших COVID-19 в стране, новый рост заболеваемости ковидом вполне ожидаем. Какую ситуацию по заболеваемости ковидом уже сейчас можно спрогнозировать в Украине, популярный детский врач Евгений Комаровский объяснил в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина".

Даже если мы вычеркнем "Омикрон", то новая волна коронавируса все равно будет весной,- говорит Евгений Комаровский. Поэтому рост весенней заболеваемости ковидом вполне ожидаем. Что касается именно штамма "Омикрон", понятно, что сегодня статистических объективных данных по нему нет. Поэтому ответить на главные вопросы относительно особенностей клинического течения болезни при инфицировании этим типом ковида пока не можем. Но тем не менее.

Как подчеркивает кандидат медицинских наук, "Омикрон" сегодня обнаружен как минимум в 5-ти европейских странах, и в Украине он тоже наверняка уже есть.

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Сейчас "Дельтой" болеют в основном дети и молодежь, то де самое можно спрогнозировать и по "Омикрону" / Фото: freepik.com

Но на данный момент от этого штамма на Земле пока не умер ни один человек. В ЮАР, откуда "пошел" штамм, он уже практически вытеснил "Дельту".

Основная масса заболевших в Африке – именно "Омикроном",- отмечает доктор Комаровский,- но при этом там не наблюдается роста смертности и нет роста потребления кислорода среди больных. Поэтому на данном этапе давайте попытаемся рассмотреть ситуацию по оптимистическому сценарию.

Евгений Комаровский прогнозирует, что вполне возможно, что мы имеем более заразный, чем "Дельта", вирус, но в то же время он, в отличие от "Дельты", не вызывает смертельного исхода болезни. И переносится легко.

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В Украине "Омикрон" будет, и в большом количестве,- подытожил Евгений Комаровский,- но обратите внимание, что в ЮАР стремительно растет количество заболевших детей. Болеют этим штаммом дети легко, но количество больных – большое.

У нас может быть то же самое, отметил кандидат медицинских наук, и мы должны быть готовы к тому, что массовую заболеваемость "Омикрон" вызовет именно среди детей. Поэтому сейчас важно обратить внимание на готовность детских стационаров.

Также мы писали, почему "Дельтой" больше болеют дети и молодежь.