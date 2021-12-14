Як уникнути конфліктів і не сваритися у чатах – поради психолога

Як не сваритися у групових чатах / Фото: Колаж: Сьогодні

Групові чати дуже часто викликають роздратування, майже в кожному з них бодай раз був конфлікт. Як уникнути емоційного напруження під час спілкування? Що робити, якщо конфлікт все ж виник, як скоріше його розв’язати й не повторювати знов? Своїми порадами ділиться психолог Злата Гнатюк і команда месенджеру Viber.

Конфлікти є звичайною частиною будь-якої людської взаємодії. Уникнути їх зовсім не вдасться, а "гасити", як тільки вони виникають — не так вже й корисно. Тому найдієвіше, що ми можемо зробити — це навчитися поводитись при конфліктах та організовувати для себе такий простір і рівень взаємодії, коли виходити на конфронтацію буде не страшно. Адже саме через конфліктні ситуації можна краще зрозуміти потреби та бажання одне одного, дійти згоди, бути вислуханим та прояснити думку іншої сторони.

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Як контролювати свої емоції під час конфлікту у чаті

Конфлікти можуть виникати з різних причин. Ці причини не завжди очевидні чи логічні. Можна просто бути не в гуморі або роздратованим і в певний момент "вилити" свої емоції на сторонню людину. Тому для початку важливо навчитися розрізняти наступне: сильні емоції зараз пов’язані з конкретною людиною і ситуацією, чи тригером є щось інше? Якщо ж ви зрозуміли, що нічого спільного із подіями в груповому чаті та вашими почуттями немає, краще знайдіть інший спосіб впоратися зі своїми емоціями. Головне — не приносьте їх випадковим людям, які зовсім не в контексті ваших ситуацій та не готові до ваших емоційних сплесків. В іншому випадку ви просто будете "відігруватись", а співрозмовники можуть відчувати, що їх несправедливо образили, та розпалювати конфлікт ще більше.

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Кожен чат повинен мати свої правила, які формуються в залежності від мети спілкування. Адміністратори можуть записувати ці правила й закріплювати їх у чаті. Тому якщо правила прописані та проговорені, а відбувається їх систематичне порушення, це також може стати причиною конфлікту. В такому випадку боятися не варто — ви маєте право повідомити, що порушено правила спілкування в цьому чаті або обговорюється щось неприйнятне.

Наприклад, якщо це чат, в якому ведеться обговорення щодо організації певної події — обговорення особистих справ у ньому буде зайвим. У робочому чаті не варто обговорювати, куди ви з колегою підете за кавою або ж що робили на вихідних.

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А якщо це шкільний чат — не варто писати посеред ночі, чи в позашкільний час. Щоб уникнути цього, включайте безшумний режим повідомлень. А якщо ви не хочете, щоб ваш номер телефону був у доступі, можна приховати його у чаті. Так вас точно не будуть турбувати зайвий раз. Ви можете вказати на порушення правил, "тегнувши" певну особу, так, людина точно зверне увагу і відповість вам значно швидше. Адже ефективне функціонування чату залежить від кожного учасника, і кожен повинен нести відповідальність за свою манеру і форму. Не бійтеся тут бути "поганим поліцаєм" — ви просто відстоюєте свої межі. І якщо цього не робити одразу, то роздратування та злість тільки накопичуватиметься й у майбутньому може вилитись в агресію.

Як не довести до загострення конфлікту. Вчимося правильно реагувати

Щоб сутички онлайн не посилювались, варто пам’ятати кілька важливих моментів:

Не бійтеся перепитати

Завжди намагайтеся уточнити думку співрозмовника, якщо щось видається вам незрозумілим чи образливим — переконайтесь, що ви все зрозуміли саме так, як це хотів донести учасник розмови. Своєю чергою старайтесь звучати чітко й лаконічно, щоб інші учасники розуміли, що саме у вас на думці. Якщо ви відчуваєте, що вас не сприймають чи не чують — уточніть, чи має людина можливість зараз включатися в розмову. Можливо, вона зараз дуже втомлена чи зайнята іншими справами, тому відповідає уривчасто та різко. Якщо ж говорити наразі не можете ви — також повідомте, щоб це не сприйняли, як байдужість чи ворожість.

Беріть паузу

Ніколи не пишіть того, що не сказали б комусь у вічі. Інтернет часто формує відчуття безкарності, де можна сказати чи зробити будь-що і при цьому не нести ніякої відповідальності за наслідки. Пам’ятайте, що перед вами жива людина і цим ви зараз можете принижувати її гідність та переходити межі. Якщо ви відчуваєте, що реагуєте на щось дуже гостро і вас ось-ось захлисне лють — візьміть паузу. Так, ніби ви вийшли в реальному житті в іншу кімнату випити води. Поставте собі запитання, що саме трапилось і зачепило вас. Якщо відчуваєте, що не готові повертатися до обговорення — не повертайтесь. Краще дати собі час охолонути та все обдумати, аніж імпульсивно наговорити того, про що потім будете шкодувати.

Говоріть про себе

Під час конфлікту намагайтеся не критикувати іншу сторону, не виголошувати категоричні судження. Дайте обом сторонам виговоритись, не перебивайте — так ви даєте зрозуміти, що вам не байдужа інша сторона. Говоріть з "я-посланням" — це звернення, в якому людина без звинувачень говорить іншому про свої почуття та формулює власні побажання. Відкрито говорить про себе та свої потреби, переживання та емоції, які виникають у зв’язку з цим конфліктом, не переходьте на особистості.

Пам’ятайте, що будь-який конфлікти мають позитивну сторону. Вони допомагають подивитись на ситуацію з різних сторін, дійти компромісу, навчають уважніше ставитись до потреб та цінностей інших. Конфлікт — точка росту, з якої народжується істина.

Лайфхаки: функції, які спростять комунікацію й допоможуть у вирішенні конфлікту

Не забувайте про звернення до людини . Для цього в групових чатах просто скористайтесь символом @ та вкажіть того, кому ви збираєтесь написати. Так ви привернете увагу потрібної людини до вашого повідомлення.

. Для цього в групових чатах просто скористайтесь символом @ та вкажіть того, кому ви збираєтесь написати. Так ви привернете увагу потрібної людини до вашого повідомлення. Приймайте спільні рішення шляхом опитування — це демократичний, швидкий й чесний спосіб у групових чатах. Відтепер процес прийняття рішень стосовно кольору штор у класі, бюджету ОСББ або ж місця відпочинку дружньої компанії займатиме значно менше часу.

Поважайте власний час та ставте чати на безшумний режим у неробочі години . В онлайн-просторі дуже важливо визначити для себе робочий час і час своєї доступності, якщо це стосується робочих чатів.

. В онлайн-просторі дуже важливо визначити для себе робочий час і час своєї доступності, якщо це стосується робочих чатів. За допомогою функції "Закріплені повідомлення" , всі учасники чату побачать важливе. Прикладом, ваші правила чату не будуть порушуватися або кількість таких випадків зведеться до мінімуму.

, всі учасники чату побачать важливе. Прикладом, ваші правила чату не будуть порушуватися або кількість таких випадків зведеться до мінімуму. Реагуйте на повідомлення у групі. Наприклад, у Viber повідомлення можна відзначати лайками, в Telegram або Facebook можете поставити "+" або будь-який інший символ на повідомлення. Так усі учасники зрозуміють, що ви переглянули й отримали інформацію.

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