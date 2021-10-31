Батьківські Viber-чати: як не розгубитися і не збожеволіти

Вже з 1 листопада в Києві посилюють карантин. Столиця переходить до "червоної" зони. Школи міста працюватимуть дистанційно. Постає питання, як бути батькам

Батьківські Viber-чати – наша нова реальність навчання / Фото: unsplash.com

Навчання — це складно, а з урахуванням пандемії COVID-19, що відправила школярів та студентів вчитися вдома, будь-якому учневі стало ще складніше зосередитися та знайти мотивацію.

Врешті-решт, Інтернет, телебачення та відеоігри, музика та художня література — ось чим ми хочемо займатись вдома. Ці, безумовно, цікаві речі можуть легко відвернути увагу від процесу навчання та знизити продуктивність.

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Ми розглянули декілька простих, але дієвих лайфхаків, що допоможуть залишатись залученими у процес, не втратити ефективної комунікації та уникнути непорозумінь.

Ефективна комунікація вчителів, батьків та учнів у Viber

За даними дослідження студії онлайн-освіти EdEra, вчителів та батьків у Viber-чатах часто засмучує агресивна поведінка деяких учасників. Інша проблема — велика кількість самих чатів та їх неструктурованість, адже через це губляться важливі повідомлення.

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Що робити

Задля вирішення конфліктних ситуацій та запобігання їх у майбутньому, Анна Ваколюк, методистка EdEra, рекомендує встановити чіткий регламент спілкування у чатах та призначити відповідального модератора. Ним може стати класний керівник, один з батьків або ж вчитель предмету, якому відповідає чат. Модератору необхідно скласти чіткі правила, слідкувати за їх дотриманням та, за потреби, застосовувати передбачені ними санкції. Водночас модератору необхідно залишатись нейтральним, намагатись запобігати конфліктам та, за необхідністю, проводити особисті бесіди з учасниками чату/групи.

Крім встановлення правил та модерації, є кілька простих порад, які допоможуть налагодити комунікацію, зменшити кількість спаму та загалом покращити ефективність дистанційного навчання:

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Створюйте мінімальну кількість чатів , кожен – з чіткою метою. У вас може бути окрема група для вивчення конкретного предмета та окремо вчительсько-батьківський чат. Це допоможе уникнути перенавантаження повідомленнями однієї групи. У спеціальній групі можна закріплювати повідомлення із завданнями для кожного окремого предмета або з важливими оголошеннями, що дозволить розмежувати інформацію за категоріями.

, кожен – з чіткою метою. У вас може бути окрема група для вивчення конкретного предмета та окремо вчительсько-батьківський чат. Це допоможе уникнути перенавантаження повідомленнями однієї групи. У спеціальній групі можна закріплювати повідомлення із завданнями для кожного окремого предмета або з важливими оголошеннями, що дозволить розмежувати інформацію за категоріями. Вчителям доцільно навчатись використовувати можливості та "фішки" технічної платформи, що дозволить значно урізноманітнити процес навчання. Наприклад, Viber дає змогу робити замітки на картинках, а отже перевіряти та оцінювати домашні завдання, а ще – практикувати іноземну мову через голосові повідомлення, спілкуючись із репетитором, або ж надсилати та переглядати короткі відеовідповіді на навчальні завдання.

Для важливих повідомлень та оголошень для батьків та учнів можна створити спільноти , а не групу. Це дозволить не губити важливі повідомлення та сповіщати про них усіх учасників спільноти, адже в неї може писати обмежена кількість людей. До прикладу, у спільноті можна публікувати оголошення про контрольну роботу, збори та інші організаційні питання.

, а не групу. Це дозволить не губити важливі повідомлення та сповіщати про них усіх учасників спільноти, адже в неї може писати обмежена кількість людей. До прикладу, у спільноті можна публікувати оголошення про контрольну роботу, збори та інші організаційні питання. Індивідуальні питання краще вирішувати в особистих повідомленнях . Завдяки цьому ви зможете уникнути "переспаму" у чатах та групах. Таким чином, всі учасники чату вбережуться від роздратування через велику кількість нових сповіщень.

. Завдяки цьому ви зможете уникнути "переспаму" у чатах та групах. Таким чином, всі учасники чату вбережуться від роздратування через велику кількість нових сповіщень. Занотовуйте, навіть якщо фізично ви не знаходитесь в класі чи аудиторії. Ведення нотаток, як і раніше, є важливою частиною навчання – воно допомагає запам’ятовувати. Функція "Мої нотатки" дозволить зберегти важливі повідомлення, зробити власні нотатки та записати задачі, відмічати їх виконання, створювати нагадування та зберігати резервні копії, як у чаті.

Звичайно, конфлікти та непорозуміння існуватимуть. Чати – наша нова реальність. Вчителям, батькам та адміністрації шкіл доведеться шукати вирішення питань, адже комунікація в Viber-чатах у період пандемії замінює батьківські збори та шкільні сайти. Так, за даними опитування порталу Osvita, 94% респондентів стверджують, що використовують месенджер Viber для організації дистанційного навчання. В будь-якому разі, налагодження ефективної комунікації потребує часу, а встановлені правила укоріняться не одразу. Наберіться терпіння — воно того варте.

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