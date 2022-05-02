Як евакуюватися та знайти безплатне житло в Україні переселенцям

Як евакуюватися та знайти безоплатне житло в Україні переселенцям / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Українці продовжують евакуюватися з гарячих точок в безпечніші регіони. "Укрзалізниця" разом з Міністерством цифрової трансформації та Офісом президента України реалізували проєкт "Там, де вас чекають". Мета ініціативи – спростити процес евакуації, пошуку житла та отримання гуманітарної допомоги на новому місці українцям, які вимушено покинули домівки через агресію РФ. Про це повідомили в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

У межах проєкту створили сайт з інформацією про актуальну кількість місць в регіонах України для тимчасово переселених. Додатково українці знайдуть за посиланням телефони контактних центрів, куди зможуть звернутися з запитом.

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Місцеві органи влади супроводжуватимуть евакуйованих від вокзалу до місця розселення. На 5 вокзалах (у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій) стюарди реєструватимуть в системі охочих евакуюватися та допомагатимуть визначитися з місцем тимчасового поселення.

На 4 вокзалах (у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську) евакуйованих та попередньо зареєстрованих в системі, зустрічатимуть інші співробітники залізниці та волонтери, які сконтактують їх з представниками місцевої влади. Далі їх відвезуть до тимчасової домівки.

Реєструватимуть переселенців не лише на вокзалах, а й на 8 потягах "Укрзалізниці":

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1. № 209/210 Харків – Івано-Франківськ

2. № 233/234 Покровськ – Чоп

3. № 219/220 Запоріжжя – Львів

4. № 238/237 Одеса – Ужгород

5. № 136/135 Одеса – Чернівці

6. № 13/14 Київ – Солотвино

7. № 43/44 Київ – Івано-Франківськ

8. № 45/46 Лозова – Ужгород

Пасажири можуть залишити заявку на евакуацію з проживанням самостійно через контактний центр "Укрзалізниці" за номером 0 800 503 111. Оператори проконсультують пасажирів з основних питань та внесуть дані пасажира в реєстраційну форму. Тим же, хто з якихось причин не встиг зробити це самостійно, допомагатимуть наші працівники на вокзалах та в поїздах, – зазначають у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

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