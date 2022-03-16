Як діяти під час витоку газу у воєнний період - інструкція, яка врятує життя / Фото: Pexels

Під час воєнного стану на українських землях ДСНС України, турбується про життя людей в містах та селах. В телеграм-каналі служби опублікували рекомендації, якими варто скористатися під час витоку газу. Не нехтуйте ними, адже ймовірність пошкодження газової інфраструктури під час воєнного конфлікту висока.

При виявленні запаху газу в приміщенні одразу необхідно:

Зробити протяг. Провітрити приміщення, відчинивши вікно та двері. Вийти з загазованого приміщення на свіже повітря. Зателефонувати за номером 101 чи 102 та повідомити про проблему. Організувати чергування біля під’їзду, щоб люди не заходили до будівлі, поки не приїде аварійна газова служба. Виконувати вказівки рятувальної служби після її приїзду.

У загазованому приміщенні заборонено:

Вмикати та вимикати електроприлади (камін, праска, телевізор тощо). Користуватися електричними та акумуляторними ліхтарями. Користуватися електродзвоником. Телефонувати рідним. Використовувати металеві предмети для власних потреб. Використовувати відкритий вогонь.

На загазованій місцевості, щоб не допустити виникнення іскріння, забороняється:

Ближче, ніж за 15 метрів загазованої місцевості паркувати та заводити машину, проїжджати біля загазованого колодязя, шафного газорозподільного пункту чи групової резервуарної установки. Користуватися електричними та акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання. Виконувати будь-які дії з металевими предметами для власних потреб. Користуватися відкритим вогнем та запалювати вогнище ближче, ніж за 50 метрів від загазованої місцевості.

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