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Как действовать во время утечки газа в военный период – инструкция, которая спасет жизнь

Лилиана Григорак
16 марта, 08:15
В загазованном помещении запрещено разговаривать по телефону! Больше советов – в материале

Как действовать во время утечки газа в военный период - инструкция, которая спасет жизнь / Фото: Pexels

Во время военного положения на украинских землях ГСЧС Украины, беспокоится о жизни людей в городах и селах. В телеграм-канале службы опубликовали рекомендации, которыми следует воспользоваться при утечке газа. Не пренебрегайте ими, ведь есть вероятность повреждения газовой инфраструктуры во время военного конфликта.

После обнаружения запаха газа в помещении необходимо:

  1. Сделать сквозняк. Проветрить помещение, открыв окно и дверь.
  2. Выйти из загазованного помещения на свежий воздух.
  3. Позвонить по телефону 101 или 102 и сообщить о проблеме.
  4. Организовать дежурство у подъезда, чтобы люди не заходили в здание, пока не приедет аварийная газовая служба.
  5. Следовать указаниям спасательной службы после ее приезда.

В загазованном помещении запрещено:

  1. Включать и выключать электроприборы (камин, утюг, телевизор и т.п.).
  2. Использовать электрические и аккумуляторные фонари.
  3. Пользоваться электрозвонком.
  4. Звонить по телефону родным.
  5. Использовать металлические предметы.
  6. Использовать открытый огонь.

На загазованной местности, чтобы не допустить возникновения искрения, запрещается:

  1. Ближе, чем в 15 метрах от загазованной местности парковать или заводить машину, проезжать возле загазованного колодца, шкафного газораспределительного пункта или групповой резервуарной установки.
  2. Пользоваться электрическими и аккумуляторными фонарями, не имеющих взрывоопасного исполнения.
  3. Выполнять любые действия с металлическими предметами.
  4. Пользоваться открытым огнем или разжигать костер не ближе, чем в 50 метрах от загазованной местности.

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