Как действовать во время утечки газа в военный период - инструкция, которая спасет жизнь / Фото: Pexels
Во время военного положения на украинских землях ГСЧС Украины, беспокоится о жизни людей в городах и селах. В телеграм-канале службы опубликовали рекомендации, которыми следует воспользоваться при утечке газа. Не пренебрегайте ими, ведь есть вероятность повреждения газовой инфраструктуры во время военного конфликта.
После обнаружения запаха газа в помещении необходимо:
- Сделать сквозняк. Проветрить помещение, открыв окно и дверь.
- Выйти из загазованного помещения на свежий воздух.
- Позвонить по телефону 101 или 102 и сообщить о проблеме.
- Организовать дежурство у подъезда, чтобы люди не заходили в здание, пока не приедет аварийная газовая служба.
- Следовать указаниям спасательной службы после ее приезда.
В загазованном помещении запрещено:
- Включать и выключать электроприборы (камин, утюг, телевизор и т.п.).
- Использовать электрические и аккумуляторные фонари.
- Пользоваться электрозвонком.
- Звонить по телефону родным.
- Использовать металлические предметы.
- Использовать открытый огонь.
На загазованной местности, чтобы не допустить возникновения искрения, запрещается:
- Ближе, чем в 15 метрах от загазованной местности парковать или заводить машину, проезжать возле загазованного колодца, шкафного газораспределительного пункта или групповой резервуарной установки.
- Пользоваться электрическими и аккумуляторными фонарями, не имеющих взрывоопасного исполнения.
- Выполнять любые действия с металлическими предметами.
- Пользоваться открытым огнем или разжигать костер не ближе, чем в 50 метрах от загазованной местности.
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