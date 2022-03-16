Как действовать во время утечки газа в военный период - инструкция, которая спасет жизнь / Фото: Pexels

Во время военного положения на украинских землях ГСЧС Украины, беспокоится о жизни людей в городах и селах. В телеграм-канале службы опубликовали рекомендации, которыми следует воспользоваться при утечке газа. Не пренебрегайте ими, ведь есть вероятность повреждения газовой инфраструктуры во время военного конфликта.

После обнаружения запаха газа в помещении необходимо:

Сделать сквозняк. Проветрить помещение, открыв окно и дверь. Выйти из загазованного помещения на свежий воздух. Позвонить по телефону 101 или 102 и сообщить о проблеме. Организовать дежурство у подъезда, чтобы люди не заходили в здание, пока не приедет аварийная газовая служба. Следовать указаниям спасательной службы после ее приезда.

В загазованном помещении запрещено:

Включать и выключать электроприборы (камин, утюг, телевизор и т.п.). Использовать электрические и аккумуляторные фонари. Пользоваться электрозвонком. Звонить по телефону родным. Использовать металлические предметы. Использовать открытый огонь.

На загазованной местности, чтобы не допустить возникновения искрения, запрещается:

Ближе, чем в 15 метрах от загазованной местности парковать или заводить машину, проезжать возле загазованного колодца, шкафного газораспределительного пункта или групповой резервуарной установки. Пользоваться электрическими и аккумуляторными фонарями, не имеющих взрывоопасного исполнения. Выполнять любые действия с металлическими предметами. Пользоваться открытым огнем или разжигать костер не ближе, чем в 50 метрах от загазованной местности.

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