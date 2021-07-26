Як швидко вакцинуватися від COVID-19 і отримати сертифікат – особистий досвід

Кілька хвилин у черзі, невеликий біль у руці і дві дози вакцини CoronaVac отримані. А ще – міжнародний сертифікат, з яким можна подорожувати

Дві дози CoronaVac, трохи болю в руці та міжнародний сертифікат - на руках / Фото: Сьогодні

Вакцинація від COVID в Україні йде повним ходом, але бажання отримати вакцину навіть безкоштовно від порядком набридлого всім ковіда є далеко не у всіх. Поки одні бояться йти робити щеплення, я, як редактор проєкту "Здорово", перевірила на собі весь механізм вакцинації від "А" до "Я". Спойлер: жива, здорова, навіть температури не було! Але чи щастить так усім, хто пережив "чіпування", і чого ж бояться люди, відмовляючись від захисту власного здоров'я? Ділюся досвідом.

Побочки і недовіра до досліджень – от чого бояться найбільше

Народ йде за вакциною хто куди: в пункти масової вакцинації, в поліклініки, підприємства організовують колективну імунізацію працівників тощо. Я ж звернулася в поліклініку (КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Дніпровського району Києва), використавши своє право пройти імунізацію по декларації з сімейним лікарем.

Вникаючи в цю тему, зрозуміла, що щоб отримати довгоочікуване щеплення – деякі люди проходять цілий квест: записуються в черги, ставлять додаток "Дія", йдуть у приватні клініки. Мені ж пощастило: комунікація з медсестрою швидка, мене запросили на конкретний день, і от я вже сиджу в черзі і заповнюю угоду. Чи не проти я вакцинації? Звісно, ні! Але в черзі були і ті, хто проти.

В основному людьми рухає страх побічної реакції на щеплення, тому від імунізації і відмовляються.

Я отримала дві дози препарату CoronaVac, вакцини китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech. Але люди бояться будь-якої ковідної вакцини, навіть гучного препарату від Pfizer-BioNTech.

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Перед мною в черзі мама і дочка: мама літня, років 70-ти жінка (з маскою практично на підборідді), радісно заповнює угоду і чекає, коли ж її "чіпують". На обличчі доньки – жінки років 45-ти, невдоволення, страх і недовіру. Вакцинуватися відмовляється. Акуратно цікавлюся, мовляв, прийшли маму підтримати?

- Так, раптом їй погано стане після цієї вакцини. Он скільки людей помирає після того, як щеплення це зробили, краще вже перехворіти.

Питаю: "А скільки помирає, з ваших знайомих помер хтось?"... У відповідь – тиша. Мама виявилася більш балакучою, сказала, що в її віці втрачати вже нічого, трохи побоюється, але саме вакцини свого часу врятували світ від "напастей". Дочка невдоволено морщить лоб і питає мене: "А ви що, не боїтеся?".

Не повірите – але не боюся, тому що давній досвід роботи в медичній сфері, моя мама – медик, і власне материнство "змусили" мене вивчити тему вакцинації уздовж і поперек і прийти до висновку – це найкраща профілактика інфекційних захворювань. До речі, мій 19-річний син, (у якого є всі щеплення), теж вакцинувалася препаратом CoronaVac в цій же поліклініці (у нас декларація з одним і тим же сімейним лікарем).

Вакцину китайської фармкомпанії Sinovac Biotech медперсонал хвалить за відсутсність "побочки" / Фото: Сьогодні

Так от, іти на щеплення – не страшно, мені набагато страшніше знову перехворіти. Я перехворіла ковідом ще в листопаді минулого року: на реабілітацію пішло понад півроку і чимало коштів. І хоч сама хвороба пройшла в легкій формі, постковідний синдром згадувати не хочеться: дикі головні болі, повна розгубленість, моментальна втома навіть після походу в магазин.

Тому страх у мене був тільки один – що не встигну отримати свою дозу вакцини. А на випадок раптової високої температури (багато хто боїться саме такої побічної реакції після вакцинації) у мене в холодильнику припасено завжди пару ампул анальгіну. Щоб вколоти, якщо раптом температура буде під 40. Але такого не сталося.

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Ті, хто розуміє важливість специфічної профілактики інфекційних хвороб – тобто вакцинації, теж побоюються робити щеплення: є недовіра до результатів клінічних досліджень вакцини, а також побоювання, що дослідження ще не завершені. До речі, серед тих, хто очікує своєї черги на вакцинацію в поліклініці – більше літніх людей, ніж молоді. Поспілкувалася: "чіпування", впливу вакцини на геном і ДНК і інших страшилок не бояться. Які ж можуть бути побічні ефекти і що радять самі медпрацівники після вакцинації?

Щеплення не мочити, алкоголь – не пити: як знизити ризики побічних реакцій

Основні побічні ефекти , Які спостерігаються після щеплень всіма типами вакцин – це:

біль в місці ін'єкції,

невелике, до 37,5 градуса підвищення температури тіла,

нездужання, слабкість.

іноді буває й гірше – більш висока температура, блювота, діарея: але мені пощастило, і серед моїх знайомих теж ніхто таких симптомів не зазнав. Звісно ж, ми всі висимо в соцмережах і ділимося досвідом, хто як пережив "чіпування" і чим саме. Друзі розповідали лише про невелике підвищення температури, слабкість і болючість у місці уколу. А декому навіть сподобалося, напевно, тому що Аліні пощастило відхопити Пфайзер))

Після вакцинації у багатьох боліла рука – але деяким навіть було приємно / Фото: Сьогодні

Перед введенням вакцини мені виміряли температуру, довго і нудно збирали анамнез (розпитували про самопочуття, перенесені захворювання, алергічні реакції).

Дали докладну інструкцію: місце уколу не мочити, добу не брати алкоголь, тримати зв'язок зі своїм сімейним лікарем.

Після введення ін'єкції не відпускали 15 хвилин, щоб упевнитися, що немає алергічної реакції. За цей час мило поговорили з медсестрами, вони розповіли, що дуже задоволені саме препаратом CoronaVac – на нього практично немає побічну реакцію. А ось попередня партія була вакцина AstraZeneca: після її введення у деяких пацієнтів були скарги на підвищення температури, слабкість, запаморочення. І, тим не менш, відповідь у медиків тільки одна – вакцинуватися обов'язково!

Чи потрібно вакцинуватися всім – що говорять медики

Від себе особисто додам – медичний працівник, неважливо, лікар це, лаборант чи медсестра, який буде відмовляти від вакцинації, у мене довіри не викликає. І люди, які уважно вивчили механізм дії вакцин, розпитали про це своїх сімейних лікарів, почитали про це в медичних джерелах, а не "просто в інтернеті", розуміють, чому. На моє питання "а ви самі зробили щеплення і рекомендуєте іншим" – медперсонал робив" круглі очі". Зазначаючи, що природно – і самі вакцинувалися, і родичів загітували.

Темпи вакцинації зростають. Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

адже саме вакцини позбавили світ від хвороб, які забирали життя мільйонами. Мабуть, найбільш наочний приклад – це віспа. Тільки в XX столітті ця надзвичайно заразна вірусна хвороба згубила більше 300 мільйонів людей. Кількість жертв у більш ранні епохи не піддається обліку.

Природно, як і на будь-який медичний препарат, може бути побічна реакція і на вакцини. А ще є категорія людей, у яких компоненти різних вакцин можуть викликати гостру алергічну реакцію: анафілактичний шок. Але таких людей одиниці, і вони, як правило, знають про свої особливості організму.

Щеплення ж, як від коронавируса, так і інших інфекційних хвороб, робляться з єдиною метою: заздалегідь створити імунну реакцію на певний збудник, аби у момент інфікування вже коронавірусами і подібними організм відразу ж відреагував і почав боротьбу з хворобою.

І набути стійкий імунітет допомагають у більшості випадків саме вакцини, плюс масова вакцинація людей створює колективний імунітет.

У разі, коли нещеплена людина стикається з інфекцією вперше – тобто захворіває, на вироблення антитіл потрібен довший час, ніж у того, хто вже вакцинований. На жаль, не всі взагалі можуть дожити до того моменту або виявляються у важкому стані. Тому медики і закликають вакцинуватися: щоб організм швидко впорався при зараженні коронавірусів, а саме захворювання пройшло в легшій формі.

Кого ж вакцинують зараз, що говорять в поліклініках?

Зараз йде масова вакцинація людей тільки від 18 до 60 років: у "моїй" поліклініці – саме препаратом CoronaVac. Так рекомендують ВООЗ і наш український МОЗ – підкреслюють і самі медики. Оскільки додаткових досліджень по дітях і підлітках, які не досягли 18-річчя, поки немає. Також, як і по літніх людях старше 60 років.

Після запрошення в поліклініку, заповнюється угоду, видається талон, потім робиться щеплення / Фото: Сьогодні

Чи будуть вакцинувати вагітних у державних поліклініках: поки достатніх даних щодо вакцинації вагітних теж мало, але ВООЗ рекомендує майбутнім мамам вакцинуватися Sinovac-CoronaVac в тому випадку, якщо переваги від щеплення перевищують потенційні ризики. Також рекомендують – і медики, і ВООЗ вакцинуватися тим, хто має хронічні захворювання: респіраторні хвороби, діабет, проблеми з судинами і серцем. Тому що такі стани підвищують ризики тяжкого перебігу COVID-19 в разі захворювання.

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Я ж потрапляю в групу перехворіли: у таких людей ймовірність захворіти знову з'являється через три-шість місяців. Тому перспектива полежати кілька днів із температурою після щеплення мені не здавалося такою жахливою. І, як виявилося, відбулася я всього лише легкою неприємним тягучим болем у місці уколу, на другу добу – у всій руці, через три дні все пройшло.

Температура в день щеплення була 37 рівно – чи то реакція, чи то від спеки на вулиці. Син взагалі відбувся ще легше: температури не було, трохи тягнула рука першу добу після вакцинації. Те ж – після введення другої дози, на яку запросили через 28 днів: невеликий біль у руці і обійшлося "класичними" 36,6. Зате тепер у мене на руках жовтенький папірчик, який полегшує подорожі за кордон.

Сертифікат про вакцинацію видається вашим сімейним лікарем через три дні після введення другої дози.

Чи можна з сертифікатом від поліклініки подорожувати?

Можна, в такому сертифікаті вказують дані саме закордонні паспорти – це важливо при перетині кордону. Також з моменту отримання сертифіката до відправлення в подорож повинно пройти не менше 14 днів.

Отримуючи сертифікат вакцинації, звертайте увагу, щоб в нього вписали дані закордонного паспорта / Фото: Сьогодні

Увага! Хоч ЄС і рекомендував пускати вакцинованих українців до Європи, одного тільки сертифікату може бути недостатньо. Мій сімейний лікар порадив перед тим, як летіти або їхати в ту чи іншу країну, уточнювати у їхньому посольстві, чи точно українцям надано право в'їзду і чи потрібно, незважаючи на наявний сертифікат, робити ще й ПЛР-тест.

Тепер із нетерпінням чекаю на відпустку, щоб реалізувати свої можливості спокійно подорожувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи стане вакцинація від COVID-19 обов'язкової в Україні.