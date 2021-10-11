Як швидко зняти стрес: допоможе йогівські дихання

Швидко зняти стрес допоможе йогівські дихання / Фото: Колаж: Сьогодні

Розслабити все тіло і розум, паралельно покращуючи обмін речовин, травлення і тонізуючи м'язи допоможуть пранаями. це спеціальні йогівські дихальні вправи : Які з йогівських подихів допоможуть швидко звільнитися від стресу , Заспокоїтися, з чого починати практикувати черевне йогівські дихання і чим це корисно – розповіла йога-Тічер Юлія Климович.

Юлія Климович / Фото: пресслужба

Реклама

Навіщо виконують пранаями?

Такі техніки дихання популярні в усьому світі , Люди користуються ними для підтримки свого психічного і фізичного здоров'я. У йозі ж пранаяма – важлива сполучна ланка між активними практиками йоги (асани) і внутрішніми (медитації). Існують різні види пранаям, одна з базових – повне дихання йогів . Це комплекс, де задіяно черевний подих (діафрагмальне), грудне (реберний) і ключичное.

Люди користуються пранаямами для підтримки свого психічного і фізичного здоров'я / Фото: freepik.com

Різниця в тому, що звичайне дихання людини, на відміну від повного йогівської, поєднує в собі подих за рахунок черевної порожнини і грудної клітини. Повний же дихання йогів, як уже сказано, складається з 3-х фаз дихання. Черевного, яке засноване на дії діафрагми, грудного і ключичного, вони відбувається за рахунок грудної клітини.

Реклама

Щоб розібратися в нюансах кожного, потрібне бажання, час і допомога вчителя. Для новачків же в плані швидкого зняття стресу підійде саме дихання животом (За допомогою діафрагми). Оскільки виконується воно в положенні лежачи і допоможе повністю розслабитися.

Якщо постійно практикувати черевний подих, то ви помітите не тільки розслаблюючий вплив техніки на нервову систему, більш чітке стан розуму і пожвавлення тіла від втоми. Правильне виконання таких дихальних вправ підвищує імунітет і заповнює життєву енергію в організмі. Такий метод, увійшовши у звичку, допоможе швидко звільнятися від розумового напруження і скидати стрес .

Реклама

Як же правильно дихати діафрагмою?

Всі чули слово "діафрагма", але не всі до кінця розуміють, що ж це таке. Це структура в нашому організмі з фіброзної тканини і м'язів, яка відокремлюють легені від черевної порожнини. За допомогою діафрагми можна дихати, витрачаючи мінімум зусиль на поглинання повітря.

Ошибка новичков – вызывать движение диафрагмы мышцами грудной клетки, этого делать не нужно / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час черевного дихання ви виконуєте невеликий рух за допомогою грудної клітки (вірніше її нижній частині), розширюючи черевну порожнину. Часта помилка новачків – спеціально викликати рух діафрагми м'язами грудної клітини, а цього робити не потрібно. Тому спочатку просто потрібно зручно лягти і попрактикувати природно черевний подих.

З чого почати черевний подих

З пози "шавасана" – потрібно лягти на спину , Повністю розслабившись і злегка розкинувши руки і ноги. Чи не стримуйте своє дихання, нехай воно стане природним, не намагайтеся його контролювати, затримувати і т.д. Можна закрити очі і уявити діафрагму (у формі купола), як пластину з м'язів під вашими легкими.

При вдиху уявляйте, як діафрагма стає плоскою і опускається на внутрішні органи в очеревині, одночасно вдихаючи повітря легкими (через ніс).

Починати вчитися дихати діафрагмою потрібно лежачи, з пози "шавасана" / Фото: freepik.com

При видиху, відчуйте, як розслабляється діафрагма, потім вона рухається вгору, при цьому повітря з легенів виштовхується, тиск діафрагми на внутрішні органи слабшає.

важливо: не форсувати звичайне дихання, не напружувати м'язи живота або груди. Якщо вони напружилися, то постарайтеся їх повністю розслабити. Черевний подих – це саме дихання за рахунок діафрагми (але природно і зручно, без опору), а не за рахунок м'язів живота. Втомилися? Тоді знову трохи подихайте, як зазвичай.

А якщо не виходить дихати діафрагмою?

Продовжуйте лежати і розслабляти все тіло, потім праву руку потрібно покласти трохи вище пупка, а ліву – на середину грудей (а краще на область ключиць). Якщо дихати діафрагмою, то добре відчувається, як права рука на вдиху рухається вгору, а на видиху – вниз. Чи не можете самі – попросіть допомогти вашого вчителя.

Ліва ж рука при черевному диханні взагалі не рухається , Живіт при цьому не напружений, не форсує його руху. Продовжувати слід далі, поки не відчуєте, що весь дихальної процес відбувається за рахунок руху діафрагми. В підсумку:

В кінці вашого видиху діафрагма повністю розслабляється, м'язи живота при цьому розслаблені.

Тоді затримайте буквально на секунду дихання і потім повільно спробуйте вдихнути від діафрагми, а не за рахунок грудної клітини. Плечі лежать нерухомо, грудна клітина не розширюється.

Відчуйте, що живіт розширюється, а пупок – піднімається. Постарайтеся наповнити легені, але грудну клітку при цьому пробуйте не розширювати. Дихання знову затримайте на пару секунд.

Знову повторіть повний повільний вдих, витолкніте повітря з легенів і відчуєте, як пупок ніби "рухається" до хребта. В кінці видиху ваш живіт скорочується.

Коли цикл пройдено, знову зовні на пару секунд затримуйте дихання і повторіть весь цикл, цю практику можна робити до 25 дихальних циклів (або 10 хвилин).

Коли навчитеся дихати лежачи, переходите в положення сидячи з рівною спиною. А потім практикуйте повне йогівські дихання і в повсякденному житті. Також пам'ятайте про протипоказання – це грижі живота, патологія серця і судин, місячні, вагітність. Якщо ви ніколи не займалися йогою, то краще перший урок провести з учителем . Він відповість на всі питання і підкаже, як практикувати будинку самостійно.

Також раніше ми писали, як керувати емоціями за допомогою медитації майндфулнесс.