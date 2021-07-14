Інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі номінували на Еммі

Скандальне інтерв'ю Опри Вінфрі з герцогом і герцогинею Сассекськими номінували на премію "Еммі-2021". Воно потрапило в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск"

Інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл номінували на премію "Еммі" / Фото: YouTube

Минулого вечора був оголошений список номінантів премії "Еміі-2021". За кількістю номінацій лідирують серіали "Мандалорець", "Корона" та "Ванда/Віжен".

Але найцікавіше, що статуетку може отримати Опра Вінфрі за своє скандальне інтерв'ю з Меган Маркл і принцом Гаррі, яке вийшло в березні цього року.

Воно потрапило в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск" разом із ток-шоу United Shades Of America з Камау Беллом, "Мій наступний гість не потребує представлення з Девідом Леттерманом", "Стенлі Туччі: У пошуках Італії" і документальним серіалом Vice.

Меган Маркл і принц Гаррі на інтерв'ю у Опри Вінфрі / Фото: Instagram

Нагадаємо, що під час бесіди з Опрою Меган і Гаррі розсекретили стать другої дитини. Але запам'яталося інтерв'ю скандальними заявами пари, які вплинули на і без того складні стосунки з королівською родиною.

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Що Меган і Гаррі розповіли Опрі Вінфрі. Коротко.

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Дружина принца Гаррі думала про самогубство.

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Це було перше інтерв'ю Меган і Гаррі після їхнього переїзду до США. Британські таблоїди виступили проти герцога і герцогині Сассекських. Велика кількість британців, згідно з опитуваннями, назвали неприйнятними заяви принца Гаррі та його дружини в інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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