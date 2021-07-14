Інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі номінували на Еммі

Інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл номінували на премію "Еммі" / Фото: YouTube
Минулого вечора був оголошений список номінантів премії "Еміі-2021". За кількістю номінацій лідирують серіали "Мандалорець", "Корона" та "Ванда/Віжен".
Але найцікавіше, що статуетку може отримати Опра Вінфрі за своє скандальне інтерв'ю з Меган Маркл і принцом Гаррі, яке вийшло в березні цього року.
Воно потрапило в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск" разом із ток-шоу United Shades Of America з Камау Беллом, "Мій наступний гість не потребує представлення з Девідом Леттерманом", "Стенлі Туччі: У пошуках Італії" і документальним серіалом Vice.
Меган Маркл і принц Гаррі на інтерв'ю у Опри Вінфрі / Фото: Instagram
Нагадаємо, що під час бесіди з Опрою Меган і Гаррі розсекретили стать другої дитини. Але запам'яталося інтерв'ю скандальними заявами пари, які вплинули на і без того складні стосунки з королівською родиною.
Що Меган і Гаррі розповіли Опрі Вінфрі. Коротко.
- Гаррі переживав, що історія його матері принцеси Діани повториться з Меган.
- Кейт Міддлтон довела Меган до сліз, а не навпаки, як писали ЗМІ.
- Меган зіткнулася з проявом расизму в Букінгемському палаці.
- Дружина принца Гаррі думала про самогубство.
- Весілля Меган Маркл і принца Гаррі було не справжнім – вони одружилися кількома днями раніше.
Це було перше інтерв'ю Меган і Гаррі після їхнього переїзду до США. Британські таблоїди виступили проти герцога і герцогині Сассекських. Велика кількість британців, згідно з опитуваннями, назвали неприйнятними заяви принца Гаррі та його дружини в інтерв'ю Опрі Вінфрі.
Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:
Раніше ми писали, що шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на "Євро-2020".
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