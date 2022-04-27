Instagram-дня: фото про те, як жили українці у Карпатах 100 років тому

Культура, традиції та побут народу в акаунті з архівними знімками українців / Фото: Колаж: Сьогодні

@carpathiancult – це аккаунт в Instagram, на який варто підписатися. Цікавий він тим, що присвячений історії та культурі західної України.

Започаткувала проєкт Христина Буній. Дівчина називає себе DIY-ентнографкою та займається дослідженням культури Карпат.

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Христина – графічний дизайнер, родом із міста Надвірна (Івано-Франківська область). У певні моменти вона стала займатися волонтерством, працюючи над проєктом "Дідова хатчина" – це ініціатива в селі Косівщина, яка збирає людей, зацікавлених у розвитку та розповсюдженні локальної культури.

Буній цілий рік жила у селищі, займалася дизайном, ходила по горах та селах, спілкувалася з місцевими та збирала фотографії. У результаті знімків зібралося стільки, що вирішила їх публікувати в Instagram. Пізніше з'явилася система та алгоритм публікацій, тематика. Сьогодні її акаунт більше схожий на архів, який користується популярністю у зацікавлених людей – на нього підписано 16,8 тис. осіб.

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Читайте детальніше про традиції українців і дивіться архівні фото на сайті Vogue.ua.

Раніше ми розповідали про те, як виглядали українки до та після вторгнення Росії.