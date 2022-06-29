Instagram дня: дівчинка копіює образи зірок, створюючи луки з усього, що потрапить під руку (фото)

Дівчинка копіює образи знаменитостей та супермоделей, а атрибути вибирає з підручних речей / Фото: Колаж: Сьогодні

Діти – нові зірки соцмереж. Юні інфлюєнсери крутіше за нас розбираються в сучасних технологіях і вигадують, як заробити на смішних відео, забезпечуючи своїх батьків.

Кмітлива дівчина з Австралії, 13-річна Райлі Дешвуд, побудувала цілу імперію, повторюючи образи зірок. Дівчинка веде канал на YouTube під назвою Riley Diary, в якому публікує відео з трюками, завданнями та безліччю інших комедійних моментів. За її життям у соцмережі стежать понад 10 тисяч підписників.

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Почала свою кар'єру інфлюєнсера Райлі у 5 років. В шість вона стала справжньою зіркою Instagram. Видання Daily Mail, Mashable та The Guardian стають у чергу, щоб узяти у неї інтерв'ю.

Успіх до дівчинки прийшов завдяки батькові, дизайнеру та креативному директору, який керує каналами у соціальних мережах.

У Instagram Райлі публікує знімки, на яких вона копіює образи знаменитостей із червоних доріжок, збираючи свої луки з різного сміття та непотрібних речей. За успіхом дівчинки, яка нагадує кучеряшку Сью, стежать понад 144 тисячі підписників. Зібрали найвеселіші Instagram-образи Райлі.

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