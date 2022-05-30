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Instagram дня: кіт Бандера, який фоткається з "Джавеліном" та в рожевій панамі

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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30 травня, 13:51
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Ще один краш серед українських котів-блогерів, світлини якого варті уваги
У кота Степана ще один конкурент - блогер кіт Бандера
У кота Степана ще один конкурент - блогер кіт Бандера / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні невідомі тварини стають популярними, роблячи конкуренцію коту Степану. Бандерокіт в Instagram серед новоспечених блогерів. Розповідаємо, чому люди його фоловлять.

БандероКіт з Прикарпаття, вирощений на домашньому молоці і сметанці, сміливий і справедливий, 13 років мудрості, 6.5 кг добробуту, – зауважують в описі Instagram кота Бандери.

Контент-план юного блогера зосереджений на висвітленні важливих для України дат та новин. Кількість його підписників – понад 5 тисяч. Коту влаштовують тематичні фотосесії, враховуючи привід.

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Його світлини, як інформаційна стрічка новин, але у форматі фото. Знайдете допис про Чорнобаївку, День вишиванки, святкування Пасхи, супутникові системи Starlink в Україні тощо.

Кіт Бандера не забув про День Києва. Зробили йому світлину з шапкою у формі каштана та текстом I love Kyiv.

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Про підтримку гурту Kalush Orchestra на "Єробаченні-2022" теж не забув. Фото в рожевій панамці було зроблено!

Кумедно виглядають фото кота Бандери з іграшковими джавеліном та байрактаром. Словом, "типовий" контент українських котів.

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Фоловери обожнюють блогера. Активно коментують дописи та не шкодують слів підтримки.

Як можна бути таким крутим, – написав користувач.

Файний бандерівець, які брови і вуса має, – написала користувачка.

Котик Бандера найкращий, – написав користувач.

Вас зацікавить Instagram-аккаунт з фото українців, які скрізь бачать синьо-жовтий прапор.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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