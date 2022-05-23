Instagram дня: аккаунт із фото українців, які скрізь бачать синьо-жовтий прапор

Синьо-жовтий - тренд сезону літо 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Тренд на синьо-жовтий поступово захоплює світ. Кольори прапора України вже підкорили модників, які прагнуть одягатися в найтрендовіші образи сезону.

У свою чергу в Instagram набирає популярності акаунт під назвою i_see_ua_flag зі знімками українців, які у кожному куточку світу, у різних країнах, бачать український прапор. На фото зображені дошки для серфінгу, морозиво, вулик із бджолами, посуд, меблі, автомобілі, всілякі статуетки та багато чого ще.

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Особливість знімків у тому, що на них певні предмети жовтого та синього відтінків гармонійно поєднуються з навколишнім світом. Звичайно, кожен українець бачить у цих постах свої національні кольори, які стали такі дорогі нашому серцю під час війни.

На аккаунт вже підписалося 23,5 тис. користувачів Мережі, серед яких і Надя Дорофєєва, модель Крісті Пономар та багато інших.

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Власники акаунту просять усіх бажаючих надсилати їм свої фото, на яких бачать частинку України.

Ми вибрали 10 знімків, які найбільше вразили нас.

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