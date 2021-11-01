Інколи люди заходять дуже далеко: як циркове шоу "Сни" руйнує стереотипи про типовий цирк

В чому особливість циркового шоу "Сни"?

Циркова компанія "Інші. Новий цирк" розробила сучасний формат шоу. Вони створили проєкт за межами жанру, бо об`єднали в єдиний перформанс циркове мистецтво, театр, сучасний танець, інтерактивні сценічні декорації та відеоарт. В основі залишили можливості людини та найголовніше – зробили акцент на життєвих сенсах, які озвучили та показали у взаємодії між героями.

/ Фото: пресслужба

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Ми не звикли бачити циркове мистецтво з міксом жанрів в одному шоу. Ми боремося з цим стереотипом. Ідея нашого сучасного цирку – додати враженням під час шоу життєвого сенсу, – сказав один з творців проєкту Олексій Іванов.

На людей, які приходять подивитися на "Сни", чекає сюрприз. Під час перформансу вони не лише отримають нові емоції від побаченого міксу жанрів. А й відшукають нові сенси та будуть аналізувати своє життя.

У кожного з гостей будуть свої "сни" (сенси – ред.) після побаченого. Під час придбання квитків на сайті їм про це натякають відразу. Але здогадуються не всі, бо цирк в Україні асоціюється з іншим.

Ніколи ще сни не були такими реальними. А що насниться тобі? – пишуть на офіційному сайті проєкту біля кнопки "купити квиток".

Що найбільше вразило на шоу "Сни"?

Хвилюючий початок, де головний герой – невідомий голос

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В холі біля входу до зали, де очікували глядачі на перформанс, лунав шум. Він налаштовував глядачів на шоу. Перше, що ми почули, зайнявши місця у залі – знайомий шум та слова невідомого чоловіка.

Його голос лунав звідусіль. Він налаштовував словами на "Сон" (перформанс – ред.), який не обійдеться без позитиву та негативу у взаємодії між героями, бо це життя.

Іноді я заздрю людям, які ніколи не бачать снів. У цьому житті є два різновиди снів. "Тільки б це був сон" та "Тільки б це був не сон". Я бачив різні. Сни показували трейлер до мого бажаного життя. Сни штовхали мене в гору. Іноді сни лякали, – лунали слова на весь зал.

Голос лунав невідомий, але словесні сенси були знайомі багатьом. Ефект дзеркала на сцені дозволяв глядачам знайти себе та робив момент ще незвичнішим.

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Сни зривали всі захисні обладунки та оголювали душу перед страхами. Я не боровся. Я втікав, переховувався, дослухувався до кожного скрипу та сподівався якомога швидше прокинутися, – лунали слова на весь зал та зацікавлювали гостей побачити, що ж чекає їх далі.

В поєднанні з ефектом дзеркала та словами, початок перформансу був хвилюючим. Він нагадав психологічні "трюки", які мотивують миттю згадати минуле та подумати про майбутнє. Словом, від цирку такого не очікували!

Екстремальні та чуттєві номери

В кожного номера був свій основний меседж, де не обійшлося без свободи думки, кохання чи самотності героїв. Їх артисти показали через еквілібристику, акробатику, жонглювання, повітряну гімнастику та сучасні танці. Не обійшлося й без театральних прийомів.

/ Фото: пресслужба

Все у комплексі після хвилюючого початку надихнуло глядачів аналізувати номери глобально, а не поверхнево. Український цирк зайшов за межу. "Сни" розповіли про рутинну реальність через цирковий концепт, а не акцентували увагу виключно на типовій клоунаді. Але кожен в залі побачене трактував по-своєму.

/ Фото: пресслужба

Люди трактують сенси в номерах по-різному. Інколи вони заходять дуже далеко. Сенс, який вкладає артист та режисер і меседж, який "зловив" глядач – відрізняються. Завдяки різному сприйняттю виходить шоу, – сказав один із креаторів проєкту Олексій Іванов.

Словом, афіша, режисерські сенси в номерах та список артистів – одні. А враження та асоціації з цирковими "Снами" – інші.

Креатори мають на меті популяризувати шоу, щоб кожен міг побачити "Сни" в своїй інтерпретації.

Україна є одним з головних експортерів циркових артистів, ми хочемо це змінити! Зробивши її експортером циркових продуктів, – сказав один із креаторів проєкту Олексій Іванов.

Інтерактиви на сцені для вау-ефекту

В кожному номері ми бачили не лише живих героїв на сцені! Інколи шоу доповнювали ті ж самі артисти, але у відеоформаті, або ж з додатковою візуалізацією. Завдяки цьому був ефект реальності з віртуальним доповненням.

/ Фото: пресслужба

/ Фото: пресслужба

Глядачі слідкували за двома шоу водночас. І все на одній сцені. Уявляєте?

Неочікуваний кінець, який став мотиватором для глядачів

Під кінець перформансу невідомий голос знову лунав звідусіль. Глядачі уважно слухали, бо знали, що прозвучить істина. Яка буде стосуватися не лише шоу, а й життя.

Сни скінчилися. Ти більше не спостерігач. Ти можеш жити. Ти можеш нарешті забути минуле і будувати своє майбутнє. Ти можеш не боятися та не звертати увагу на дурниці, – пролунало у залі.

Гості зрозуміли, що сон (шоу – ред.) – завершився. Подальше життя – в їхніх руках. Весь світ у них на долоні та вони можуть йти за покликом серця до того життя, яким вони насолоджуються, коли бачать бажаний сон.

Доброго ранку. Прокидайся, – слова, які пролунали востаннє у темному залі.

Конект артистів з аудиторією

В останньому номері на сцену вийшли всі дійові особи шоу. Вони залучили гостей з залу до номера - під час перформансу жбурляли подушками, щоб "розбудити" глядачів та повернути зі "Снів" до реальності.

/ Фото: пресслужба

Коли глядачі вийшли з залу, то опинилися знову в шоу, яке вийшло за межі сцени. Бо по підлозі розкидали м’ячики, які використовував один із учасників шоу під час перформансу.