Трамп, пост з космосу та рух Me too: згадуємо 10 твітів, які змінили світ

Ілон Маск купує Twitter. Як зміниться соцмережа? / Фото: Колаж: Сьогодні

Ілон Маск, найбагатша людина на планеті, статки якого журнал Forbes оцінює в 273,6 млрд доларів, купує Twitter. Рада директорів компанії прийняла пропозицію бізнесмена, вартість угоди становила 44 млрд доларів.

Відомо, що Маск менш як два тижні тому запропонував власникам Twitter продати йому компанію. Ілон упевнений, що ця соцмережа має величезний потенціал, який він зможе реалізувати.

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Правозахисні організації переживають, що Маск може змінити Twitter так, що це підірве політику дотримання правил та захист користувачів, а також активісти вже сперечаються про небезпеку повернення Дональда Трампа на платформу.

Чи вдасться Маску перетворити соцмережу на новий вільний простір, побачимо найближчим часом. Ми зібрали 10 твітів за всю історію соцмережі, які вразили світ.

Початок Twitter

2006 року програміст та підприємець Джек Дорсі створив платформу мікроблогінгу під назвою Twitter, де користувачі могли обмінюватися короткими повідомленнями. У першому пості в історії соцмережі він написав: "просто налаштовую свій твттр".

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Перший пост у соцмережі Twitter / Фото: Сьогодні

До речі, перший твіт на платформі Дорсі перетворив на NFT та продав за 2,9 мільйона доларів.

Вбивство Усами бен Ладена

Терорист номер один у світі, засновник "Аль-Каїди", був убитий 2 травня 2011 року. Першим про це повідомив усій планети пакистанський програміст Сохаїб Атар у своєму Twitter.

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Сохаіб не спав усю ніч та стежив за упійманням організатора терактів 11 вересня / Фото: Сьогодні

Дональд Трамп

Завдяки цьому одіозному політику мільйони людей у світі користувалися Twitter. Вибрати якийсь один певний твіт Дональда досить складно. 45-й президент США публікував все, не думаючи. Хейтив Меріл Стріп, мірявся величиною ядерних кнопок з Кім Чен Ином, закликав штурмувати Капітолій, за що йому і заблокували доступ до соцмережі довічно.

Епоха Трампа запам'ятається спорудою американо-мексиканської стіни, яка мала перешкоджати тим, хто намагався перетнути кордон із США / Фото: Сьогодні

Рух Me Too

"Якщо ви зазнавали сексуального насильства, ставте me too" – цей твіт актриси Аліси Мілано 2017 року запустив один із наймасштабніших рухів в історії. Мільйони жінок і чоловіків у всьому світі вперше публічно розповіли про випадки сексуального насильства, якого зазнавали вдома, на роботі та в інших місцях.

Твіт Аліси Мілано, який запустив кампанію проти сексуального насильства / Фото: Сьогодні

Перший твіт із космосу

Компанія Маска SpaceX почала працювати над проєктом Sarlink наприкінці 2014 року. Суть ініціативи в тому, що проєкт має надати всьому населенню Землі доступ до інтернету. Коли запустили в космос перші тестові апарати, а потім ще й з мису Канаверал стартувала ракета FalconX із супутниками, Ілон написав два твіти через Starlink. Простіше кажучи, повідомлення було відправлено з космосу.

"Надсилаю ці твіти через космос і супутник Starlink" – написав Маск у своєму історичному повідомленні в Twitter / Фото: Сьогодні

Культура скасування

"Вдягайтеся як хочете. Називайте себе як хочете. Займайтеся сексом (за взаємною згодою) з ким хочете. Живіть своє життя у мирі та безпеці. Але змушувати звільняти жінок за заяви про те, що стать існує?" – твіт Джоан Роулінг, що створила всесвіт про хлопчика, який вижив, вмить перетворив її на аутсайдера. Голлівудські знаменитості, громадськість, політики засудили письменницю та звинуватили у хейті трансгендерних людей.

Твіт Джоан Роулінг, який викликав протести та скасування співпраці з письменницею / Фото: Сьогодні

Смерть Кобі Браянта

26 січня 2020 року п'ятикратний чемпіон НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянт загинув у результаті катастрофи гелікоптера в Каліфорнії. Крім баскетболіста, на борту перебувала його 13-річна донька та ще сім пасажирів.

Світ та шанувальники були в шоці. Найпопулярнішим же твітом за кількістю лайків (після новини про смерть Чедвіка Боузмана) 2020 року став пост Барака Обами, який вшанував пам'ять Кобі.

Твіт Барака Обами про смерть баскетболіста Кобі Брайанта / Фото: Сьогодні

Запуск Crew Dragon

Здається, весь світ спостерігав, як команда астронавтів на пілотованому космічному кораблі Ілона Маска Crew Dragon успішно стартувала з мису Канаверал 30 травня 2020 року. Цей день увійшов у світову історію, а жарт актора Енді Мілонакіса у Twitter став одним із головних твітів в історії соцмережі.

"Вітаю астронавтів, які покинули сьогодні Землю. Гарний вибір" – написав Енді Мілонакіс / Фото: Сьогодні

Перемога Байдена

Лише лінивий не перепостив відео кандидата у віцепрезиденти від демократів Камали Гарріс після того, як Джо Байден став переможцем президентських виборів у США.

Війна в Україні

З 24 лютого 2022 року наше життя залишиться поділеним на "до" та "після". Вся Україна здригнулася від атаки та агресії російського фюрера та його армії орків, доки світ спостерігав та співпереживав. Наступного дня видання Time вийшло з обкладинкою, присвяченою війні в Україні та мріям Європи, що розбилися.

"Як Путін зруйнував мрії Європи" – твіт зі словами, вказаними на обкладинці Time / Фото: Сьогодні

Вам буде цікаво подивитися на курйозні фото котів із Twitter.