Понеділок – день важкий: курйозні фото котів із Twitter, які готові до трудового тижня

Те, що коти розуміють ціну грошам і знають усе про успіх, ми вже зрозуміли. А тепер пропонуємо до вашої уваги ще одну кумедну добірку, яка показує, як доводиться працювати котам, які звикли самі добиватися в житті благ, а не чекають подачок від двоногих.
Є багато мажорних вихованців, яких забезпечують люди, а вони навіть не підозрюють, як їм пощастило. А ось іншим доводиться багато й старанно працювати: на розпродажах, мангальщиками, фотографами, продавцями, архіваріусами, президентом Америки та інших халтурках – кому як пощастить.
January 20, 2022
Тому коти так багато і сплять, що дуже втомлюються на своїх робочих місцях. Отже, цінуйте цих пухнастих трудоголіків і не кривдіть, а краще дайте зайвий шматочок ковбаски. Ну і дивіться добірку котів-трудоголіків із Twitter.
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