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Понеділок – день важкий: курйозні фото котів із Twitter, які готові до трудового тижня

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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14 лютого, 07:00
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Не тільки вам не хочеться нічого робити у понеділок: котам, як ви бачите, теж не легко, але вони зібралися з силами та пішли працювати
Коти-трудоголіки, які вміють працювати та заробляти гроші
Коти-трудоголіки, які вміють працювати та заробляти гроші / Фото: pixabay.com

Те, що коти розуміють ціну грошам і знають усе про успіх, ми вже зрозуміли. А тепер пропонуємо до вашої уваги ще одну кумедну добірку, яка показує, як доводиться працювати котам, які звикли самі добиватися в житті благ, а не чекають подачок від двоногих.

Є багато мажорних вихованців, яких забезпечують люди, а вони навіть не підозрюють, як їм пощастило. А ось іншим доводиться багато й старанно працювати: на розпродажах, мангальщиками, фотографами, продавцями, архіваріусами, президентом Америки та інших халтурках – кому як пощастить.

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Тому коти так багато і сплять, що дуже втомлюються на своїх робочих місцях. Отже, цінуйте цих пухнастих трудоголіків і не кривдіть, а краще дайте зайвий шматочок ковбаски. Ну і дивіться добірку котів-трудоголіків із Twitter.

Також залишайтеся з нами та дивіться фото милого порося Джузеппи, яке розтопить ваші серця.

Крім того, вам сподобаються неймовірно зворушливі, а також курйозні фото Генрі та Балу.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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