Іграшки на Новий рік 2022 – як вибрати безпечні для здоров'я подарунки

Іграшки та подарунки на Новий рік 2022 мають бути безпечними для здоров'я дитини / Фото: freepik.com
Купуючи іграшки у подарунок на Новий рік , уважно читайте інформацію про товар, вивчайте склад і звичайно ж, беріть дитячі подарунки лише у спеціалізованих магазинах. А не на стихійних ринках, радить Центр громадського здоров'я МОЗ.
Як зрозуміти, що іграшка якісна?
Насамперед перевіряйте, чи є у іграшки знака відповідності технічним регламентом Це допоможе переконатися в її якості. Вивчіть інформацію, хто є виробником, де виготовлений товар.
Також важливим є номер партії або серійний номер – будь-який елемент, за яким виріб можна ідентифікувати. До іграшки також додається інструкція, де описано, для якого віку підходить товар, як його експлуатувати тощо.
Як не купити токсичну іграшку
- Беріть тільки ті іграшки, які підходять вашій дитині за віком.
- Якщо іграшка сильно пахне, відмовтеся від її покупки.
- Малюкам не варто брати іграшки з дрібними деталями, вони можуть їх поламати, покласти в рот і проковтнути, засунути в ніс чи вухо.
- Простежте, щоб краї іграшки не були гострими, не могли травмувати дитину. Якщо іграшка на батарейках, то дитина не повинна сама відкрити відсік. Тобто дверцята повинні добре зачинятися.
Де краще купувати іграшки дитині?
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