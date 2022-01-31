І поплакати і посміятися: 7 "розривних" хітів іменинника Джастіна Тімберлейка

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Американський музикант та актор Джастін Тімберлейк 31 січня святкує 41 день народження. Поки зірка приймає привітання та слухає традиційну пісню Happy Birthday to You, пригадаймо його "розривні" хіти, які ввійшли в історію і були основним джерелом натхнення у плейлистах багатьох.

Під час прослуховування пісень, не забудьте підтанцьовувати, бо лише в танці відчуєте спектр емоцій, які хотів передати співак у музичних композиціях.

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