И поплакать, и посмеяться: 7 "разрывных" хитов именинника Джастина Тимберлейка

7 "разрывных" хитов именинника Джастина Тимберлейка / Фото: wallpapercave.com

Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк 31 января празднует 41-й день рождения. Пока звезда принимает поздравления и слушает традиционную песню Happy Birthday to You, вспомним его "разрывные" хиты, которые вошли в историю и были основным источником вдохновения в плейлистах многих.

Во время прослушивания песен не забудьте пританцовывать : только в танце вы испытаете спектр эмоций, которые хотел передать певец в музыкальных композициях.

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