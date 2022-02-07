Гуа-ша обличчя та масаж стоп – чим корисні та як зробити вдома

Гуа-ша обличчя та масаж стоп корисні, їх можна зробити вдома самостійно / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні
Масаж здатний зняти головний біль , зробити мляву шкіру свіжішою і підтягнутішою і, навіть, зміцнити імунітет. Сьогодні, 7 лютого, у день масажиста в Україні разом з нашими експертами поговоримо про користь різних видів масажу.
Масаж гуаша – чим корисний для обличчя та тіла
Словом "гуаша", крім самої техніки, ще називають спеціальні скребки для тіла, без яких такий вид масажу не виконати. Як зазначає масажист, консультант з бьюті-практиків Марія Алтухова , гуаша часто використовують для обличчя, а також для спини: техніка допомагає покращити кровообіг, тонізувати шкіру, розгладити зморшки.
На обличчі такого не буде, оскільки, як уже сказано, техніка виконується по-іншому. За допомогою спеціальних скребків, строго за масажними лініями, виконуються спеціальні рухи . Після такого масажу на обличчі та тілі може з'явитися легке почервоніння, яке швидко минає.
Як робити гуаша обличчя самостійно
Холодна вода потрібна для того, щоб охолодити скребок та прибрати набряки, кола під очима. А гаряча – сприятиме швидшому розслабленню м'язів. Після масажу гуаша добре наносити маски для обличчя, тоді поглинання в шкіру корисних поживних речовин посилюється.
Що брати за основу для гуаша, щоб скребок краще ковзав по шкірі (особливо якщо шкіра суха) олію, крем або гель залежить від типу шкіри, її реакції на речовини та індивідуальних уподобань.
- від центру лоба – до скронь,
- від крил носу – знову до скронь,
- потім від кінчика носа проводьте вгору до центру чола, а від куточків рота – до середини вух,
- від центру підборіддя руху йдуть до мочок вух.
Як зробити масаж стоп самому собі
Масаж ніг не тільки принесе полегшення вашим стопам та ногам, а ще допоможе зняти біль у спині, розслабити м'язи після фізичних вправ, він перешкоджає утворенню набряків, допомагає запобігти розвитку захворювань опорно-рухової системи.
Як зазначає масажист, фізіотерапевт Тетяна Ронжина , м'язова втома, судоми, відчуття тяжкості та біль у ногах знімається за рахунок стимуляції лімфатичного та кровоносного відтоку ⠀
Самомасаж стоп допоможе розслабитися після трудового дня і полегшити важкість у ногах. Максимального розслаблення в домашніх умовах вдасться досягти, якщо хтось із ваших рідних чи близьких зробить вам масаж стоп, а ви – повністю розслабтеся.
Для початку потрібно зручно сісти, можна в крісло, щоб не напружувати зайве спину, потім
- Згинаємо ліву ногу, дуже обережно кладемо ліву ступню на праве стегно.
- Наливаємо в руку масло або лосьйон для шкіри, крем і м'яко втираємо в ступню, потім масажуємо пальці, ступню, п'яту.
- Потім візьміть ступню двома руками посередині, натискаючи великими пальцями рук, акуратно розімніть шкіру, як хліб.
- Обережне потягніть пальці на ногах уперед і назад, це допоможе розтягнути та розслабити м'язи на ногах. Повторіть те саме з другою ногою.
Масаж литок і далі самостійно краще не робити, оскільки важливо дотримуватися правильної техніки рухів, рухатися по ходу лімфоструму – а самому собі це зробити складно, можна залишити синець або травмувати судини. Якщо є кому робити вам такий масаж – чудово, але все одно потрібно пройти мінімальне навчання у майстра.
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