Грумінг в інтернеті: кого інтимними фотографіями шантажують найчастіше

В Україні за минулий рік 2 тисячі неповнолітніх постраждали від онлайн-грумінгу. Жертвами насильства в інтернеті стають діти з 5-6 років

Кого інтимними фотографіями шантажують найчастіше / Фото: Unsplash

У цьому не хочуть зізнаватися ні діти, ні їхні батьки. І нині це одна з найпоширеніших проблем підлітків. Дві тисячі неповнолітніх українців минулого року стали жертвами онлайн-грумінгу. Це коли дорослі незнайомці влазять в душу і потім тиснуть на дітей, вимагають інтимні фото, шантажують ними або ще гірше – продають збоченцям! Як не потрапити в неприємності й убезпечити своїх дітей – далі в матеріалі.

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Що таке онлайн-грумінг і скільки дітей від нього вже постраждало

Шантажисти збувають порно за участю дітей. Пишуть їм у соцмережах, влазять у душу і вимагають фото або навіть відео інтимного характеру.

За словами головного інспектора Департаменту кіберполіції Національної поліції України Романа Сочки, кожен третій день департамент отримує звернення через поширення порнографії і залучення до неї дітей, зокрема і в спосіб онлайн-грумінгу.

Офіційної статистики, скільки дітей постраждало від домагань в інтернеті, немає. Тому кореспондентка "Сьогодні" прийшла в звичайний столичний парк, щоб запитати у молоді, як часто їм пишуть незнайомці й хочуть більше, ніж просто спілкування.

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За словами підлітків, хтось починає просто спілкуватися, а потім надсилає інтимне фото, хтось пропонує інтим, а є і такі, що погрожують. І часто діти нічого не говорять своїм батькам, боячись їхньої реакції.

Рідко, але таки наважуються підлітки скаржитися офіційно – на гарячі лінії допомоги потерпілим від насильства. Через карантин таких звернень стало більше. Якщо раніше на онлайн-грумінг скаржилося близько сотні дітей, то сьогоднішня цифра шокує: 2 тисячі дітей на рік.

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Хто найчастіше стає жертвою онлайн-грумінгу

Директор Департаменту національних гарячих ліній і соціальної допомоги громадської організації "Ла Страда – Україна" Олена Кривуляк каже, що дорослі чіпляють тих підлітків, у яких немає хороших стосунків з батьками, які дуже закриті й не мають друзів. Доросла людина розуміє – якщо почне шантажувати такого підлітка, йому просто немає до кого звернутися по допомогу.

Чим загрожує онлайн-грумінг – особиста історія підлітка

Неповнолітня дівчина листувалася з іноземцем. Він попросив скинути інтимні фото в обмін на свої, а потім почав її шантажувати. У підсумку вона мало не наклала на себе руки.

За словами Олени Кривуляк, чоловік розіслав еротичні фотографії та відео дівчини всім її друзям і підписникам. Для дитини це був величезний шок – однокласники почали цькувати її. І в дівчинки визріла думка заподіяти собі смерть.

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Батьки навіть не здогадувалися, що у дочки такі проблеми. Але вона все ж таки зважилася поговорити з ними і перейшла в іншу школу.

Виносити сміття з хати не хочуть і дорослі. Тому що самі бояться осуду.

Експертка з безпеки дітей Олена Лізвінська каже, що в нашому суспільстві дуже низька толерантність до чужих помилок, тобто люди не отримують підтримку від оточення. А щоб не допустити драматичного розвитку подій, вона радить говорити з дитиною про можливу небезпеку, коли даруєте їй мобільний телефон. Тому що жертвами насильства в інтернеті стають діти з 5-6 років!

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