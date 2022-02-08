Готуйтесь до потужного магнітного удару: День Валентина під загрозою

11 лютого починається потужна та тривала магнітна буря / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Не встигли земляни пережити найсильнішу сонячну атаку на початку лютого, як на порозі чергове випробування.

Із завтрашнього дня, 9 лютого , згідно з прогнозом, спостерігається підвищена сонячна активність, яка переросте у потужну магнітну бурю, що сягає рівня G1 , а потім і G2 .

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Пік магнітної бурі припадає на період з 11 по 14 лютого , із одноденною перервою 12-го числа.

Прогноз магнітних бур на лютий 2022 р. / Джерело фото: tesis.lebedev.ru

Тож найближчі вихідні дні, а також таке радісне та довгоочікуване свято День святого Валентина-2022, на жаль, можуть затьмаритися поганим самопочуттям, головними болями, перепадами настрою і збоєм у роботі техніки та зв'язку.

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Метеозалежним людям слід заздалегідь оцінити ситуацію з магнітними бурями на місяць, щоб постаратися підготуватися та убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття.

Прогноз магнітних бур на лютий 2022 року

Виходячи з прогнозу магнітних бур на лютий 2022 року, прояви сонячної активності також очікуються:

незначні магнітні коливання: 17, 19, 21, 22, 24, 26 числа;

серйозні магнітні бурі: 9, 10, 11, 13, 14, 18 та 25 лютого.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року.