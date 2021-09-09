Гороскоп на сьогодні 9 вересня для всіх знаків зодіаку: Леви, на вас накотиться ліричний настрій

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 9 вересня 2021 року. День сповнений спокус, перед якими не кожному вдасться встояти. Захочеться пофілософствувати і поміркувати про життя.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Овна

Подумайте про власні можливості – це набагато приємніше, ніж згадувати про свої обов'язки. Крім того, це додасть вам упевненості в собі. Але пам'ятайте, є речі, про які не варто говорити, навіть якщо дуже хочеться.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Тельця

У вас можуть виникнути певні труднощі з вираженням думок і почуттів. Шукайте потрібні слова. Вас ніхто ні в чому не звинувачує, тож немає потреби виправдовуватися. І взагалі, не придумуйте собі неприємності на порожньому місці.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Близнят

Вам просто необхідно провести хоча б дві години на повітрі. Візьміть із собою кохану людину або компанію друзів – і вперед. До речі, саме сьогодні може відбутися давно очікувана вами подія, зустріч або розмова.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Рака

Не стійте осторонь від проблем. Щоб прийняти якесь рішення, не літайте в хмарах, поверніться в реальність і обміркуйте всі варіанти. Допоможіть колегам порадою, якщо знаєте вихід із ситуації. Ваш хід думок буде правильним.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Лева

Вплив зірок налаштує вас на ліричний лад. Можливо, наступного дня ви не зможете зрозуміти причину багатьох вчинків. Комусь сьогодні знадобиться ваша допомога – не відмовляйте, навіть якщо це займе весь день.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Діви

Вас чекає вдалий день. Всі заплановані справи будуть легко виходити. Бережіться заздрісників, але не варто нічого приховувати від близьких людей. Інакше вони можуть образитися на вас. Краще приділіть їм більше уваги.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Терезів

Вам не вистачить ні часу, ні душевних сил розбиратися зі своїми думками і шукати в них логіку. Просто довіртеся своїй інтуїції, і ви точно не програєте. Сьогодні можна дозволити собі трохи лукавства, грайливості і флірту.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Скорпіона

Це день крайнощів, і його найкраще провести на самоті. Якщо ж вам це не вдасться, тоді спробуйте захиститися від суєти і тиску ззовні. Результатом вашої праці буде або перемога, або поразка.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Стрільця

Що раніше ви з'ясуєте плани на день, то менше проблем на вас чекає. Та й у бездіяльності вас не зможуть звинуватити. Сьогодні вам запропонують допомогу люди, від яких ви її зовсім не очікували.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Козорога

Сьогодні вам слід допомогти близьким людям впоратися з їхніми проблемами – це в ваших силах. Тож власні справи доведеться відкласти на інший день. Постарайтеся стримувати свою дратівливість – вона вас все одно не врятує.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Водолія

У вашому житті настає яскрава смуга. На радощах не наговоріть зайвого, тому що за свої слова доведеться відповідати. Тож візьміть себе в руки і тримайте язик за зубами. Зате можете розважатися з задоволенням.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 9 вересня 2021 року, для Риб

Можливостей і сил у вас буде аж задосить. Але не лізьте в чужі справи зі своїми порадами. Вам це зовсім не потрібно, а іншим – і поготів. Краще подумайте, чого б ви хотіли для себе. Сьогодні корисний здоровий егоїзм.

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