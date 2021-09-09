Гороскоп на сегодня 9 сентября для всех знаков зодиака: Львы, на вас накатит лирическое настроение

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 9 сентября 2021 года. День полон соблазнов, перед которыми не каждому удастся устоять. Захочется пофилософствовать и поразмышлять о жизни.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Овна

Подумайте о собственных возможностях – это намного приятней, чем вспоминать о своих обязанностях. Кроме того, это придаст вам уверенности в себе. Но помните, есть вещи, о которых не стоит говорить, даже если очень хочется.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Тельца

У вас могут возникнуть некоторые затруднения с выражением мыслей и чувств. Ищите нужные слова. Вас никто ни в чем не обвиняет, так что нет нужды оправдываться. И вообще, не придумывайте себе неприятности на пустом месте.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Близнецов

Вам просто необходимо провести хотя бы пару часов на воздухе. Захватите с собой любимого человека или компанию друзей – и вперед. Кстати, именно сегодня может произойти давно ожидаемое вами событие, встреча или разговор.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Рака

Не стойте в стороне от проблем. Чтобы принять какое-то решение, не витайте в облаках, вернитесь в реальность и обдумайте все варианты. Помогите коллегам советом, если знаете выход из ситуации. Ваш ход мыслей будет верным.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Льва

Влияние звезд настроит вас на лирический лад. Возможно, на следующий день вы не сможете понять причину многих поступков. Кому-то сегодня понадобится ваша помощь – не отказывайте, даже если это займет весь день.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Девы

Вас ждет удачный день. Все запланированные дела будут легко получаться. Берегитесь завистников, но не стоит ничего скрывать от близких людей. Иначе они могут обидеться на вас. Лучше уделите им больше внимания.

Реклама

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Весов

Вам не хватит ни времени, ни душевных сил разбираться со своими мыслями и искать в них логику. Просто доверьтесь своей интуиции, и вы точно не проиграете. Сегодня можно позволить себе немного лукавства, игривости и флирта.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Скорпиона

Это день крайностей, и его лучше всего провести в одиночестве. Если же вам это не удастся, тогда попытайтесь оградить себя от суеты и давления извне. Результатом ваших трудов будет либо победа, либо поражение.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Стрельца

Чем раньше вы разберетесь с планами на день, тем меньше проблем вас ожидает. Да и в бездействии вас не смогут обвинить. Сегодня вам предложат помощь люди, от которых вы ее совсем не ожидали.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Козерога

Сегодня вам предстоит помочь близким людям справиться с их проблемами – это в ваших силах. Так что свои дела придется отложить на другой день. Постарайтесь сдерживать свою раздражительность – она вас все равно не спасет.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Водолея

В вашей жизни наступает яркая полоса. На радостях не наговорите лишнего, потому что за свои слова придется отвечать. Так что возьмите себя в руки и держите язык за зубами. Зато можете развлекаться в свое удовольствие.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для Рыб

Возможностей и сил у вас будет предостаточно. Но не лезьте в чужие дела со своими советами. Вам это совсем не нужно, а другим – и подавно. Лучше подумайте, чего бы вы хотели для себя. Сегодня полезен здоровый эгоизм.

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.