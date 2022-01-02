Гороскоп на різдвяний тиждень 3-9 січня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок наступного тижня принесе відчуття внутрішньої свободи, відкритості та розкутості, коли багато вчинків і чудасій відбуваються легко і на одному диханні. А ось завершиться тиждень підвищеною емоційністю та готовністю робити зухвалі та необдумані дії.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Бурхливий і наповнений подіями тиждень чекає на Овнів. Ви опинитеся на висоті, до вашої думки прислуховуються, ви в авторитеті та користуєтеся популярністю у оточення . У середу ви зможете швидко реагувати і встигнете перелопатити досить великий обсяг роботи. Але не забудьте приділити хоч трохи часу своєму іміджу та здоров'ю.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Наступна семиденка включить у Тельців творчі здібності. У вас виявиться талант імпровізувати , що не залишиться не поміченим людьми, що вас оточують. У понеділок близьким знадобиться від вас увага. Не скупіться на компліменти та добрі справи – незабаром ви будете вдячні за те саме. Вихідні пройдуть добре, але надто швидко.

Реклама

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У Близнят майбутня семиденка – гарний період для планування , нових контактів та зустрічей. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, особливо у четвер. Вам корисно зробити накопичення, тому що ваше фінансове становище у непередбачений момент може дати збій. Наприкінці тижня вам відкриється чиясь таємниця.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Середина наступного тижня може фінансово напружити представників знаку Рак. Не варто брати в борг та й вам навряд чи повернуть борги. Зате в п'ятницю ви знайдете натхнення у своєму хобі, яке принесе справжнє задоволення. Нове знайомство буде не тільки цікавим, але й обіцяє перерости у серйозні почуття – не проґавте цей шанс.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У Левів наступний тиждень буде вдалим для будь-яких починань , особливо у робочих питаннях. Намагайтеся відразу ж виконувати все якісно, тому що у вас просто не буде часу повертатися, щоб щось переробляти. Можливо, тимчасове підробіток у вівторок стане вашою основною роботою. Так що поставтеся серйозно до пропозицій, що надходять.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Дівам на початку наступного тижня зірки рекомендують стримати свої амбіції і бути обережнішими у будь-яких починаннях, а також у обіцянках, даних оточуючим. У середу є ризик стати заручником корисливих людей, яких ви недооцінювали. Вас буде приваблювати все красиве – тож складно буде не піддатися на спокусу .

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Терезів з'явиться можливість займатися тією роботою, яка незабаром принесе добрі плоди . У четвер вибирайте тільки реальні та здійсненні ідеї, а не витайте у хмарах, тому що у вас не буде часу щось переробляти. На вихідні сплануйте прийом гостей, цікаві розваги та повноцінний відпочинок.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Для Скорпіонів є рекомендація наступного тижня не піддаватися на вмовляння людей, яким ви не довіряєте, які вставляють палиці в колеса та заважають вашим планам. Ваші творчі ідеї в середу здатні здивувати навіть вас самих і змусять змінити життя. Головне – вірити у власні сили і ні перед чим не зупинятися. Ну і берегти здоров'я.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

На наступній семиденці Стрільцям краще зайняти вичікувальну позицію і не втручатися у розвиток ситуації – навряд чи ви зможете її змінити. Виникатимуть привабливі авантюрні заходи – не піддавайтеся. У п'ятницю ви захочете прагнути догодити одночасно багатьом людям – будьте готові до того, що вас за це можуть критикувати.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Козороги наступного тижня можуть не боятися відповідальності – ви зумієте з усім впоратися і навіть досягнете успіху в кар'єрному зростанні і переговорах, особливо у вівторок. Фортуна буде на вашому боці, так що ви встигнете і попрацювати, і знову добре відпочити. Використовуйте це. Особисті стосунки не варто ставити на паузу – вона ризикує затягнутися.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв починається цікавий, насичений, а в деяких випадках навіть авантюрний період пошуку пригод на свою голову . Причому ваші плани та раціоналізаторські ідеї будуть успішними та затребуваними – ви помітите це вже у понеділок. Такий досвід виявиться корисним для вас. Але не нехтуйте правилами безпеки.

Гороскоп на тиждень 3-9 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня зірки радять представникам знаку Риби не спокушати долю. У середу у вас виникне несподіваний спалах почуттів до людини, яка захоче вас використати для корисливих цілей. Так що не втрачайте голову . Вже до вихідних ви можете кардинально змінити свою точку зору на багато подій.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.