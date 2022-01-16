Гороскоп на Хрещенський тиждень 17-23 січня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок наступного тижня обіцяє піднесеність настрою та бойового духу. Багатьом знакам зодіаку здаватиметься, що вони здатні на щось глобальне. А ближче до кінця семиденки це почуття нівелюється і розтратиться на якісь незначні дрібниці.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Вдалий тиждень настає у Овнів. Ви відчуєте, що можете досягти порозуміння з оточенням , особливо у четвер. Поставлені перед робочим колективом завдання вирішуватимуться без проблем. На вихідні на вас чекають нові знайомства, повні романтики. Намагайтеся не повністю розкриватися перед людьми, яких ви ще не встигли вивчити.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Майбутня семиденка у Тельців піде переважно на вирішення фінансових проблем, і багато в чому цілком вдало. Якщо в середу ви зможете проконтролювати свої потреби і витрати, то відчутний прибуток не забариться. Виявіть щедрість до оточуючих – це не залишиться непоміченим, а вам, як мінімум, подякують.

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Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Близнят

Близнята (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У Близнят з наступного тижня починається вдалий період . Зірки не радять відкладати пріоритетні завдання та вирішення важливих справ. У п'ятницю у вас буде відчутний приплив сил, тому ви зможете працювати за десятьох. Не скупіться на поради – вони зможуть принести користь оточуючим. На вихідні добре відпочиньте від своєї бурхливої діяльності.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Наступна семиденка зажадає від Раків самодисципліни та терпіння . Ось коли вам доведеться виявити свою силу волі. Можливо, нагороду за вашу нелегку працю отримає більш заповзятливий колега чи конкурент. Не панікуйте, а робіть висновки – де і що ви пропустили. Від близьких не варто чекати на підтримку. Натомість вихідні ви проведете так, як і хотіли.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Леви можуть розраховувати на сприятливий тиждень. У вас все складається добре , та у відповідальний період ви отримаєте підтримку від близьких людей. Але ви й самі готові допомогти оточенню, завдяки чому в колективі та в сім'ї спостерігається гармонія та взаєморозуміння. У понеділок будьте готові вирішувати всі питання, що накопичилися, як головна людина.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Дів багато сил і часу витратиться на вирішення поточних питань . Вас навряд чи врятує ваша працелюбність – начальство не оцінить, а колеги будуть схильні вас критикувати, причому незаслужено. Така емоційна напруга в середу може погано вплинути на сімейні стосунки, тому наберіться терпіння. І збережіть здоров'я.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Наступної семиденки у Терезів спостерігатиметься підвищений ентузіазм , фантазія та винахідливість. За це ви будете нагороджені – ловіть бонуси від удачі в різних сферах життя, від любові до робочих питань. У п'ятницю не розпорошуйтеся через дрібниці, а краще спрямуйте свою енергію на пріоритетну справу. А ось у вихідні сміливо будьте егоїстом.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У представників знака Скорпіон настає час, коли вам важливо ретельно контролювати свої емоції та слова , щоб уникнути марних розбірок. У вівторок через свої необдумані дії ви зайдете занадто далеко і будете не праві. Можливо, виявиться ускладнення старих хвороб та розвиток нових – не пропустіть сигнали організму.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Здатність легко спілкуватися та знаходити спільну мову з людьми зіграє на руку Стрільцям наступного тижня. Але в середу буде непростий період, на відміну від інших буднів. Не забувайте допомагати і радити тим, хто потребує підказки – добра справа повернеться сторицею. Але й самі не ігноруйте чиюсь корисну пораду – будьте за неї вдячні.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Козорога

Козоріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Майбутньої семиденки у Козорогів спостерігається загальний спад активності, що може спровокувати складнощі на роботі. Розбіжності можуть спричинити серйозні проблеми. Можливо, ви не нагулялися у свята і вам потрібний додатковий перепочинок. Подумайте про відпустку. У четвер намагайтеся менше ділитися своїми планами з оточенням.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв майбутній тиждень обіцяє бути досить успішним. У середу вам знадобиться лише мінімум зусиль для втілення своїх бажань у життя . Решта буде йти, як по накатаній. Ви начебто заздалегідь знаєте, в якому напрямку слід рухатися, щоб досягти потрібних результатів. Не забувайте про близьких та робіть їм приємні компліменти.

Гороскоп на тиждень 17-23 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Риб може виникнути клопіт, пов'язаний з проблемами сім'ї та близьких. У п'ятницю запасіться терпінням, щоб не зривати своє роздратування на рідних та улюблених людях, адже це не додасть конструктиву. Будьте послідовними та розважливими. З приємних новин: у вас не буде фінансової скрути.

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