Місячний календар на тиждень 17-23 січня 2022 року

Згідно з місячним календарем, у середині січня непростим і найважчим днем буде четвер.

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину січня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 17-23 січня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 17-23 січня 2022 року

17 січня, понеділок – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

18 січня, вівторок – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня о 1:49. День внутрішньої свободи та розкутості, коли можна веселитися й насолоджуватися життям.

19 січня, середа – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

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20 січня, четвер – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам та обману.

21 січня, п'ятниця – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам усе під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

22 січня, субота – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

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23 січня, неділя – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – повня. День мудрості й отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.