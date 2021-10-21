Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 22 жовтня 2021 року. Настає день внутрішньої свободи і розкутості, коли можна веселитися і насолоджуватися життям, не думаючи про наслідки.

Гороскоп на 22 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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День підходить для позбавлення від мотлоху. У вас є шанс подарувати друге життя непотрібному одягу або речам. Стежте за цінними речами, якщо хочете уникнути втрат. Також не піддавайте ризику свою травну систему.

Гороскоп на 22 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Цього дня ваші усталені стереотипи ризикують зруйнуватися під дією аргументів впливової особи. Розв'язання вашої проблеми лежить прямо у вас перед очима – просто подивіться під ноги і розгляньте його.

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Гороскоп на 22 жовтня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви викликаєте довіру в оточуючих, вас можуть посвятити у чужу таємницю і при цьому попросити поради і допомоги. Цього дня вам буде корисно частіше перемикатися з роботи на відпочинок, щоб уникнути перевтоми.

Гороскоп на 22 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Вам доведеться підкоригувати свої плани на день, тому що в них втрутяться родичі з невідкладними питаннями. Ви отримаєте привабливу пропозицію – не поспішайте від неї відмовлятися, перш ніж зважите все за і проти.

Гороскоп на 22 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Вмикайте своє вміння переконувати – це приверне до вас однодумців і допоможе підвищити авторитет в очах оточуючих. На вас чекають серйозні зіткнення з опонентами, тож шукайте гідні аргументи на свою користь.

Гороскоп на 22 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Сварка з партнером може зіпсувати вам настрій. Однак не варто надавати значення критиці на свою адресу. Ваше вміння красиво говорити і переконувати в своїй правоті приверне у ваш бізнес нових вигідних партнерів.

Гороскоп на 22 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Зірки радять не приймати однозначних рішень і не спалювати мости, тому що через час ваша думка зміниться. Також цього дня не варто бути занадто відвертими з людьми, тому що у вашому оточенні з'явився заздрісник.

Гороскоп на 22 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Якщо вам потрібна підтримка, шукайте її в родинному колі. Рідні підтримають ваші творчі і раціоналізаторські ідеї. Намагайтеся не спілкуватися з конфліктними людьми, тому що ви все одно нічого не доведете, а лише витратите час.

Гороскоп на 22 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Не варто видавати бажане за дійсне. Життя підкоригує ваше бачення ситуації, і вам доведеться погодитися. Ваші фінансові проблеми благополучно розв'яжуться завдяки підтримці ваших однодумців.

Гороскоп на 22 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Цього дня вам піде на користь заняття творчістю. Вас похвалять, і настрій помітно поліпшиться. У вас напрочуд розвинена інтуїція, а тому вам зовсім не потрібні сторонні поради і допомога.

Гороскоп на 22 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Залучайте до своїх планів колег – разом ви за годину впораєтеся з тим, що поодинці робитимете весь день. Щоб вирішити свої насущні питання, вам спочатку потрібно допомогти розібратися з проблемами близьким вам людям.

Гороскоп на 22 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У виниклій проблемі шукайте компроміс. Це – найкращий вихід для обох конфліктуючих сторін. Цього дня вам слід все робити швидко і точно. Від цього безпосередньо залежить ваша удача і можливість отримати прибуток.

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