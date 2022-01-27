Глазування волосся – новий б'юті-тренд, який стане фішкою вашого образу на 14 лютого

Глазування волосся — новий тренд у фарбуванні 2022 / Фото: instagram.com/rosiehw, instagram.com/haileybieber
Поки ви думаєте, що подарувати чоловікові на 14 лютого, настав час подбати й про свій зовнішній вигляд. І почати можна з найпростішого і водночас складного — зачіски.
Техніка фарбування волосся buzzy або, як її ще називають, глазурування волосся, трохи відрізняється від балаяжу тим, що вона включає знебарвлення окремих пасм. Вони забарвлюються в холодний світлий тон, який контрастує з основним кольором, щоб створити сніговий, матовий вигляд, звідси й назва.
Такий вид фарбування директор з кольору Taylor Taylor LondonСтюарт Марш, натхненний Хейлі Бібер, називає наймоднішим у 2022 році. Ваша зачіска виглядатиме дуже свіжо на День святого Валентина, якщо ви наважитеся на такі стильні зміни.
Якщо знебарвлені пасма сконцентровані на передній частині голови, вони обрамляють обличчя та утворюють контраст, — пояснює експерт.
Тільки подивіться, як нереально круто це виглядає на Роузі Хантінгтон-Вайтлі.
Він також додає:
У той час як балаяж і мелірування фольгою — це види технік освітлення волосся, які не включають фарбування кожного пасма волосся в той самий колір, глазур дає більш приглушений, тонкий ефект.
Якщо ви плануєте спробувати цей б'юті-тренд, обов'язково зберіть кілька довідкових фотографій для візиту до перукаря. Це допоможе, якщо ви попросите свого стиліста використовувати холодні тони для ефекту зіставлення з темнішим основним кольором.
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