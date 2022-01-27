Глазування волосся – новий б'юті-тренд, який стане фішкою вашого образу на 14 лютого

Глазування волосся — новий тренд у фарбуванні 2022 / Фото: instagram.com/rosiehw, instagram.com/haileybieber

Поки ви думаєте, що подарувати чоловікові на 14 лютого, настав час подбати й про свій зовнішній вигляд. І почати можна з найпростішого і водночас складного — зачіски.

Техніка фарбування волосся buzzy або, як її ще називають, глазурування волосся, трохи відрізняється від балаяжу тим, що вона включає знебарвлення окремих пасм. Вони забарвлюються в холодний світлий тон, який контрастує з основним кольором, щоб створити сніговий, матовий вигляд, звідси й назва.

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Такий вид фарбування директор з кольору Taylor Taylor LondonСтюарт Марш, натхненний Хейлі Бібер, називає наймоднішим у 2022 році. Ваша зачіска виглядатиме дуже свіжо на День святого Валентина, якщо ви наважитеся на такі стильні зміни.

Хейлі Бібер використовує техніку фарбування волосся buzzy / Фото: instagram.com/haileybieber

Якщо знебарвлені пасма сконцентровані на передній частині голови, вони обрамляють обличчя та утворюють контраст, — пояснює експерт.

Тільки подивіться, як нереально круто це виглядає на Роузі Хантінгтон-Вайтлі.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі використовує техніку фарбування волосся buzzy / Фото: instagram.com/rosiehw

Він також додає:

У той час як балаяж і мелірування фольгою — це види технік освітлення волосся, які не включають фарбування кожного пасма волосся в той самий колір, глазур дає більш приглушений, тонкий ефект. Якщо ви плануєте спробувати цей б'юті-тренд, обов'язково зберіть кілька довідкових фотографій для візиту до перукаря. Це допоможе, якщо ви попросите свого стиліста використовувати холодні тони для ефекту зіставлення з темнішим основним кольором.

Джіджі Хадід використовує техніку фарбування волосся buzzy / Фото: instagram.com/gigihadid

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