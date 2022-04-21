Де знаходиться Олена Зеленська

Де знаходиться і чим займається перша леді України / Фото: vogue.ua

Дружина президента України Володимира Зеленського – Олена Зеленська – не виїжджала за кордон і перебуває в країні. Перша леді всіма силами намагається давати інтерв'ю міжнародним виданням, щоб розповісти про те, що відбувається зараз в Україні.

Поки російська пропагандистська кампанія продовжує наполягати на тому, що родина Зеленського, та й він сам, втекли з України, президент та його дружина залишаються вірними своєму народові та залишаються на батьківщині. Не піддаватися на провокації пропутінських ЗМІ та переконатися, що Олена з дітьми в Україні, досить легко.

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Скориставшись новою функцією Instagram про місцезнаходження акаунту, можна дізнатися, де ж знаходиться його власник. Ця опція була запущена компанією Meta спеціально для блогерів, інфлюенсерів та всіх акаунтів з великою кількістю підписників, щоб допомогти користувачам визначати, чи правильно вказана геолокація в постах.

Ми переглянули інформацію офіційного облікового запису першої леді в Instagram, де значиться місцезнаходження – Україна.

Інформація про місцезнаходження першої леді України / Фото: Сьогодні

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Звичайно, точні дані про те, де сім'я президента суворо засекречені. На жаль, це жахіття, але Олена з дітьми – ціль номер два, після президента, для російських окупантів.

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю для Vogue Олена Зеленська розповіла, що востаннє бачила чоловіка вранці 24 лютого, коли почалася війна. З тих пір з метою безпеки вона з дітьми перебуває в укритті, а з Володимиром спілкуються лише по телефону.

Читайте повне інтерв'ю Олени для Vogue за посиланням.