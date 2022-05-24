Де придбати футболку з принтом поштової марки "Російський військовий корабель"

5% від продажів футболок та світшотів будуть направлені на допомогу ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні
Український fashion-рітейлер INTERTOP запустив спільний проєкт із національним оператором "Укрпошта". Компанії випустили колекцію футболок та світшотів із принтом знаменитої марки "Російський військовий корабель".
Малюнок для марки "Російський військовий корабель" створив український художник Борис Грох. Він відправив ескіз на всеукраїнський народний конкурс, де його робота стала кращою. Марка з зображенням Гроха вийшла рекордним друком в 1 мільйон екземплярів та викликала справжній ажіотаж серед українців.
Футболки та світшоти вийшли у двох колірних варіантах – чорному та білому. Купити їх можна по 349 грн та 649 грн відповідно.
Речі з мерчу можна придбати на сайті intertop.ua, а отримати тільки у відділеннях "Укрпошти" та у мережі магазинів INTERTOP. У компаніях заявили, що 5% від суми продажу перераховуватимуться на підтримку ЗСУ.
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