Де читати перевірені новини про війну

Перевірені офіційні джерела інформації / Фото: Колаж: Сьогодні

Уранці 24 лютого на нашу країну напали. Росія та її Путін. Перед нами постали питання, які ніколи в житті не спадали на думку: що робити, якщо поруч немає бомбосховища; як поводитися при обстрілі на вулиці, у транспорті та вдома та багато інших.

У цій ситуації особливо важливо читати лише перевірені джерела інформації та не репостити фейкові новини. Зібрали офіційні джерела, які стануть у нагоді.

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Міністерство оборони України

Генеральний штаб ЗСУ

Сухопутні війська ЗС України

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Головнокомандувач ЗС України

Офіційні сторінки президента України:

Сайт президента України

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Фейсбук-сторінка президента Володимира Зеленського

Телеграм-канал президента Володимира Зеленського

Офіційні сторінки МЗС:

Фейсбук-сторінка Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебі

Офіційні сторінки мера Києва Віталія Кличка

Твіттер Віталія Кличка

Фейсбук-сторінка Віталія Кличка

Телеграм-канал Віталія Кличка

Телеграм-канал КМДА

Фейсбук-сторінка Національної поліції України

Рада Національної безпеки та оборони

Фейсбук- сторінка Київська міська державна адміністрація

Телеграм-канал Коронавірус Інфо (Країна Інфо)

Укриття

Інтерактивна карта з адресами місць укриттів

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