Де безоплатно вивчити англійську, щоб влаштуватися на роботу за кордоном

Де безоплатно вивчити англійську / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними ООН приблизно 10 млн українців емігрувало за кордон через війну в Україні. Окрім пошуку житла, актуальним для земляків є питання пошуку роботи. Але без знання хоча б англійської на високу зарплатню та на зацікавлення роботодавців розраховувати не варто. Ми розповімо про 15 безплатних ресурсів для вивчення англійської мови. Скористайтеся ними та зробіть перший крок на шляху до омріяної роботи.

Якщо ви залишилися в Україні і впевнені, що англійська мова не знадобиться, то ви помиляєтеся. Знаючи її, ви легко знайдете онлайн-роботу на іноземному ринку вакансій.

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5 додатків для смартфона

Busuu – застосунок дарує 90 днів безоплатного вивчення англійської мови за преміум-підпискою. В застосунку можна вивчати ще 11 мов, окрім англійської.

– застосунок дарує 90 днів безоплатного вивчення англійської мови за преміум-підпискою. В застосунку можна вивчати ще 11 мов, окрім англійської. Duolingo – ще один застосунок, який став безоплатний для українців під час війни. Кошти людей з різних країн, які вивчають українську в Duolingo та оплачують навчання, команда перераховує українській армії.

/ Фото: pexels.com

Drops – для українців команда зробила подарунок – безплатну преміум-підписку на 12 місяців. За рік реально вивчити мову, щоб вільно розмовляти англійською та влаштуватись на високооплачувану роботу. Потрібно зареєструватися в застосунку та отримати промокод для безплатного користування.

– для українців команда зробила подарунок – безплатну преміум-підписку на 12 місяців. За рік реально вивчити мову, щоб вільно розмовляти англійською та влаштуватись на високооплачувану роботу. Потрібно зареєструватися в застосунку та отримати промокод для безплатного користування. Ling App - у застосунку українців протягом 6 місяців вчитимуть англійську мову безплатно. Завдяки інтерактивним методам навчання ви освоїте мову швидше, ніж у школі за партою. В застосунку понад 60 мов. Окрім англійської, українців зацікавить польська, угорська та словацька.

- у застосунку українців протягом 6 місяців вчитимуть англійську мову безплатно. Завдяки інтерактивним методам навчання ви освоїте мову швидше, ніж у школі за партою. В застосунку понад 60 мов. Окрім англійської, українців зацікавить польська, угорська та словацька. Drops – спершу заповніть заявку на офіційному сайті застосунку, щоб отримати безоплатну преміум-підписку на рік. Опісля дочекайтеся відповіді менеджера на пошту та розпочинайте вивчення англійської мови.

Врахуйте: в деяких додатках необхідно обрати рідну мову (українську) в налаштуваннях, щоб активувати безплатну преміум-підписку.

5 Telegram-каналів

Зберігайте безплатні телеграм-канали для вивчення англійської. Волонтери щоденно публікують лексику для біженців за кордоном, граматичні вправи, правила та важливі добірки слів, без яких не обійтися українцям за кордоном. Аудіоуроки теж є!

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Must have для охочих вивчити англійську мову:

Сайти для вивчення англійської

Подкасти у вільному доступі від British Council (проєкт знайомить з британською культурою людей за межами Великої Британії) для українців, які вчитимуть бізнес-англійську.

від British Council (проєкт знайомить з британською культурою людей за межами Великої Британії) для українців, які вчитимуть бізнес-англійську. Cambridge Dictionary для вивчення англійської граматики та лексики. Якщо ви хочете збільшити словниковий запас, то оціните добірки слів ресурсу.

/ Фото: Pexels

Бізнес-англійська від British Council для людей, які хочуть апдейтити навички ділового спілкування з колегами.

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На сайті BBC Learning English у вільному доступні знайдете анімаційний серіал, який фокусується на спілкуванні англійською мовою в офісі. Декілька серій допоможуть вам швидко адаптуватися на новій роботі.

Сайт Еxam English оцінять люди, які планують складати міжнародні іспити IELTS, TOEFL та TOEIC. На сайті знайдете безплатні практичні онлайн-тести для підготовки.

Дізнайтеся також про 15 безоплатних курсів для українців, які хочуть знайти високооплачувану роботу.