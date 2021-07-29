Куди поїхати у серпні за кордон

Плануєте подорож у серпні? Ми розповімо, який мінімальний прайс стартує на авіаквитки, харчування та проживання в омріяних країнах

Відпочинок влітку-2021

У питаннях розбиралися з тревел-експертом Анною Кришталь, яка нещодавно нам розповідала, де краще відпочивати, у Туреччині чи в Україні. Читайте нову статтю та плануйте серпневу подорож разом із Life Сьогодні. Спойлер: розповіли не лише про бюджетні пакетні тури, а й самостійні подорожі.

Анна Кришталь – тревел-експерт / Фото: пресслужба

Ціни вказано на момент публікації.

Найдешевше житло шукали на Booking, а авіаквитки на Skyscanner.

Перша – Іспанія!

Коронавірусні умови: для усіх пасажирів, які прибувають до Іспанії повітряним транспортом, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю та отриманий QR-код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.

Починаючи з 27 липня громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID-19 за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю.

Куди відправитися? Найпопулярнішими залишаються Валенсія та Барселона. Якщо для вас основне – покупатися в морі, то їдьте до першого згаданого міста, а тим, хто обере друге, доведеться їхати на побережжя Коста-Брава чи Коста-Дорада, щоб "зловити" хвилю на широких пляжах. Врахуйте, що в туристичній Барселоні гамір, а у Валенсії реально знайдете місце для усамітнення.

Відпочинок в Іспанії / Фото: Unsplash

Ціни

Прайс на авіапереліт: квиток на особу в один кінець до Валенсії з Києва та з пересадкою у Софії (Болгарія) з ручною поклажею стартує від 50 євро. Щодо Барселони, то купити квиток реально за аналогічним прайсом та умовами.

Житло: проживання на 5 днів у хостелі в центрі Валенсії на двох стартує від 5 тис. гривень. У Барселоні – від 4500 гривень. Увага: ціни підвищені, бо останній місяць літа – "високий" сезон в Іспанії.

Їжа: середній чек на обід у закладі стартує від 10 до 20 євро, все залежить від ваших гастровподобань. За чашку кави заплатите від 2 до 4 євро, а порцію паельї – від 8 до 15 євро, піцу – від 6 до 15 євро.

Як щодо Нідерландів?

Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Якщо у вас є свідоцтво про курс вакцинації, то ПЛР-тест не потрібен.

Куди відправитися? Мейнстримом залишається шумний Амстердам та Роттердам. Перший – галасливіший, бо натовпи туристів у кавашопах дають про себе знати. А другий – спокійніший і наповнений надихаючою атмосферою, бо вас оточуватимуть звідусіль пам’ятки архітектури.

Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі / Фото: Володимир Грисюк, Сьогодні

Ціни

Авіаквиток: одну з найдешевших пропозицій знайшли з посадкою в аеропорті Ейндховена. За квиток із пересадкою у Відні та вильотом із Києва і кінцевою зупинкою у Ейндховені заплатите від 60 євро на особу в один кінець. Туристи від згаданого аеропорту до Роттердама чи Амстердама їдуть маршруткою чи автобусом (прайс квитка орієнтовно 70 євро).

Житло: проживання в хостелі у центрі в згаданих туристичних містах дорожче, ніж в Іспанії. Якщо розміститеся в Амстердамі, то за двох на 5 днів доведеться заплатити від 6 500 гривень, в Роттердамі – від 7500.

Їжа: в Нідерландах дорожче, ніж в Іспанії. За один прийом їжі в закладі заплатите від 20 євро, якщо пообідаєте продуктами з супермаркету чи фастфудом, який продають на вулиці, то сума в чеку вийде вдвічі менша. За каву у кав’ярні віддасте від 4 до 6 євро.

Далі – Франція!

Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Або ж показати тест на антитіла, який зроблений не раніше, ніж за 24 години. Якщо у вас є свідоцтво про повний курс вакцинації, то тести не потрібні.

Куди відправитися? Завітайте до Парижа, щоб з’їсти свіжоспечений круасан, погуляти затишними вуличками міста та побачити легендарну Ейфелеву вежу. Якщо романтики в житті вистачає, то прямуйте до Ніцци та купайтеся на лазурних пляжах.

Відпочинок в Парижі / Фото: Depositphotos Реклама

Ціни

Авіаквитки: за квиток до Ніцци з пересадкою в Італії та вильотом з Києва заплатите від 25 євро за одного в один кінець. Якщо ви за Париж, то заплатите від 60 євро за одного.

Житло: орендувати хостел в Парижі на двох на п’ять днів коштує дешевше, ніж у Ніцці. Прайс – від 6 тис. гривень, у другому згаданому місті заплатите від 8700 гривень.

Їжа: французький сніданок стартує від 8 євро, обід у закладах від 12 євро, якщо оберете преміальний ресторан, то множте все на три! Звісно, можете й зекономити, але доведеться харчуватися продуктами з супермаркету.

І до Португалії завітайте!

Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Якщо у вас є свідоцтво про повний курс вакцинації, то ПЛР-тест не потрібен. По прильоту вимагають зробити додатковий експрес-тест.

Для прибуття на острови архіпелагу Мадейра всі пасажири, незалежно від країни вильоту, повинні заповнити онлайн форму на платформі.

Відпочинок на Мадейрі / Фото: Facebook/SkyUp Airlines

Куди відправитися? На острів Мадейра, який радо приймає туристів із України. Відпочинок там сподобається не лише любителям лінивого релаксу на пляжі, а й активним мандрівникам. Бо ранок можете розпочати прогулянкою в локальних горах, а після обіду – влаштувати релакс на лежаку з коктейлем.

Ціни: прайс туру на двох на тиждень у 3-зірковому готелі обійдеться в 53 тис. гривень. У ціну врахований переліт, трансфер, багаж та проживання зі сніданками.

Грузія

Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Якщо у вас є свідоцтво про повний курс вакцинації (дві дози), то ПЛР-тест не потрібен.

Куди відправитися? До Батумі, якщо хочете покупатися в морі, а до Тбілісі (де зазвичай тепліше на 5 градусів), щоб влаштувати тур історичними місцями, з поїздками в гори та відвідуванням Національних заповідників. І, звісно, не обійдеться без гастровечорів!

Грузія – прекрасне місце для відпочинку в серпні / Фото: Depositphotos

Ціни

Авіаквитки: прайс на одного у два кінці з відправкою з Києва стартує від 5 тис. гривень.

Проживання: за хостел в центрі міста треба заплатити від 100 гривень на добу за особу.

Їжа: ціна на ланч стартує від 5 євро, прайс бюджетніший, ніж в Нідерландах, Франції та Іспанії.

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