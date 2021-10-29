Євген Комаровський розповів, як ще формується імунітет від коронавірусу

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на найпопулярніші запитання щодо вакцинації та коронавірусу.
Цього разу питання стосувалося того, як ще сформувати імунітет до ковіду, крім вакцинації. Формування імунітету до будь-якої інфекції – це багато факторів.
Це і клітини пам'яті, і імуноглобуліни (які ті самі G, що визначають у крові, а також секреторні імуноглобуліни, що знаходяться в слизових оболонках), – відповів Євген Комаровський. – І тут величезна кількість факторів. Але все одно найнадійніший спосіб сформувати стійку імунну відповідь – це вакцинація.
Захиститися від коронавірусу іншими способами, звичайно, можна спробувати, але жоден з методів не надасть 100% гарантії. Вакцинація у тому числі – але саме цей спосіб все одно найнадійніший у плані формування стійкого імунітету проти ковіду.
Загалом у нас лише два глобальні способи профілактики COVID-19, – сказав Євген Комаровський. – Це провітрювання (вентиляція) приміщень та вакцинація. Тому вакцинація та вентиляція – це на сьогодні два найважливіші слова.
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