Євген Комаровський відповів, коли вакцинуватимуть дітей від COVID-19

Робити щеплення дітям від коронавірусу потрібно, як тільки буде дозволена вакцинація / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні стоять величезні черги на вакцинацію від COVID-19. Але серед дорослих немає жодної дитини. Коли можна буде робити щеплення дітям? І чи потрібно це робити? Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на телеканалі "Україна" розповів про все, що цікавить кожного дорослого під час пандемії.

Поки дітей не вакцинують, чи чекати змін?

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, вакцинація дітей буде дуже вагомим внеском, щоб припинити пандемію, оскільки діти – мало не головне джерело поширення інфекції.

Однак на сьогодні у нас дуже обмежені можливості, які дозволяють зробити щеплення дитині, – сказав ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Наприклад, ми не маємо достатнього досвіду застосування вакцин серед дітей та офіційних дозволів на це немає. Сьогодні вакцина Moderna дозволена дітям віком від 12 років.

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Євген Комаровський пояснив у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", що проводяться дослідження з китайськими вакцинами.

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У Китаї вже використовують вакцини дітям від 3 років. У найближчій перспективі буде дозволена вакцинація дітей, тобто сучасні вакцини отримають схвалення стосовно них.

Коли буде отримано такий дозвіл, зробіть щеплення від COVID-19 своїй дитині, – порадив кандидат медичних наук. – Ще раз повторюся, діти – це один з головних "механізмів" поширення коронавірусної інфекції.

Навіщо вакцинувати дітей, якщо вони хворіють в легкій формі?

Євген Комаровський пояснив, що діти хворіють легко, дуже часто безсимптомно, тобто практично на ногах переносять інфекцію, активно поширюючи її.

Діти – це "джерело" зараження людей похилого віку, – сказав ведучий рубрики "Запитай у Комаровського". – Я наполягаю на тому, що як тільки буде дозвіл на застосування вакцинації, треба захищати дітей.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на телеканалі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

Також раніше ми писали, чи потрібно вакцинувати дітей взагалі в пандемію ковіду.